Para mí, el secreto está en fijarse en gadgets que faciliten y mejoren tu día a día. Audífonos, cafeteras, ventiladores suelen ser mucho mejores compras que caer en la tentación de comprar algo solo porque tiene una etiqueta roja gigante.

El mejor consejo es: hoy un buen gadget tiene que resolverte algo, desde ahorrarte tiempo, hacer tu espacio más cómodo, hasta simplemente mejorar una rutina que ya tienes.

Ventilador Dyson Cool AM07

Silencioso, minimalista y muchísimo más estético que cualquier ventilador tradicional. (Fotografía: Dyson )

Este ventilador es de esos gadgets que normalmente sí duelen comprar, por lo menos hasta que aparece una buena promoción. Más allá de verse increíble en cualquier espacio, lo que realmente hace diferente a este Dyson es que enfría de forma mucho más silenciosa y uniforme que un ventilador tradicional gracias a su tecnología Air Multiplier y diseño sin aspas; además tiene 10 niveles de potencia, temporizador y oscilación, pero honestamente lo mejor es que no se siente como el típico ventilador ruidoso que arruina el ambiente visual de un espacio.