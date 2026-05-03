Un encuentro con lo salvaje: así es la experiencia de un safari en Botsuana

Campamento 2: Chitabe

Trasladarse de un campamento a otro implica volver a atravesar los cielos africanos a bordo de una avioneta. El segundo campamento que nos recibió fue Chitabe, localizado en una especie de península formada por la confluencia de los canales Gomoti y Santantadibe. Aquí, Aaron fue el guía que nos acompañó durante dos días. Nos recibió con una gran noticia: con algo de suerte, podríamos tener un encuentro cara a cara con un leopardo que se había mostrado en los alrededores. La primera tarde no hubo suerte, pero sí avistamos a cientos de cebras que nos maravillaron con esos patrones blancos y negros estampados en su piel como una huella digital.

La mañana siguiente nos despertamos con un cielo nublado que no nos abandonaría en toda la jornada. El primer recorrido estuvo marcado por el frío y una ligera llovizna que obligó hasta a los más valientes a cubrirse con los ponchos que Aaron tenía listos para nosotros. El aire que corría libremente a nuestro alrededor gracias a la ausencia de cristales en nuestro vehículo nos mantuvo atentos a la presencia de jirafas, ñus, babuinos, elefantes y jabalíes. Igualmente boquiabiertos nos dejó el vuelo sincronizado de las parvadas de estorninos, cuyo movimiento forma unas caprichosas nubes –fenómeno conocido como murmuración– que se desplazan con tal velocidad y precisión que ni los modelos matemáticos más avanzados son capaces de explicar.

Cuanto más se recorren las reservas, más se aprende de las peculiaridades de cada especie con la que nos cruzamos. Las diferencias entre machos y hembras, las dinámicas de convivencia, las reglas de la manada, los métodos de caza… Todo comenzaba a encajar y tener sentido. El paisaje mismo comenzaba también a revelar secretos y, de pronto, uno comenzaba a encontrar caras de felinos en las ramas de las palmeras o a descubrir siluetas de animales formadas por conjuntos de árboles en el horizonte. ¿Realidad o imaginación? La respuesta es incierta, pero lo que era un hecho es que todo sumaba al carácter onírico de la experiencia.

Por la tarde, la suerte nos sonrió en dos ocasiones. La primera fue cuando, ante nuestros incrédulos ojos, una pareja de leones se apareó de manera breve pero felinamente indiscutible; y minutos después dimos con el leopardo, un cazador solitario que descansaba en las ramas de un árbol después de haberse dado un festín con un antílope cuyo cadáver había sido colocado en las alturas, a muy poca distancia de su lecho.

Así como los restos de aquel espécimen nos recordaron el incesante juego de presa/depredador que impera en estas latitudes, otras osamentas y restos fueron el pretexto para enterarnos de que nada se desperdicia en este ecosistema: después del cazador llega el turno de los carroñeros –aves, hienas, roedores e, incluso, insectos– que hacen que el sacrificio de una vida haya valido la pena. En ese entendido, ver a un par de leonas alimentar a sus cachorros con la presa del día, observar en la distancia a las hienas que esperan pacientemente y a los buitres dibujar círculos en el aire comienza a adquirir un sentido que antes hubiera sido difícil asimilar.