Festival de las Flores en CDMX: fechas, mapa, actividades y spots imperdibles este 2026

Como recordarás, este evento se realiza en Polanco a través de un recorrido abierto por jardines efímeros, arcos florales monumentales, fachadas intervenidas y actividades públicas para todas las edades.

Para esta edición el tema central es “México”, bajo el eje curatorial El Jardín Mexicano, que propone observar el jardín como un espacio de biodiversidad, diseño, memoria, cuidado y encuentro con la ciudad.

Fechas del Festival de las Flores 2026

Toma nota porque podrás disfrutar de estos escenarios muy cool este fin de semana largo: a partir de este jueves 30 de abril y hasta el domingo 3 de mayo.

De hecho, este año se contempla una de sus intervenciones más amplias hasta la fecha: 108 fachadas florales, 18 instalaciones participativas “Tómate la foto”, 5 arcos florales monumentales, 7 jardines en espacio público y una estimación de 500 mil visitantes.