Es primavera, hace calor y la CDMX amerita recorrerla a pie y disfrutar de los spots increíbles que ofrece el Festival de Flores y Jardines. Como cada año, este evento abierto al público celebra la naturaleza y este 2026 no fue la excepción. Para que no te lo pierdas te decimos las fechas, ruta y otros datos para que disfrutes tu visita.
Festival de las Flores en CDMX: fechas, mapa, actividades y spots imperdibles este 2026
Como recordarás, este evento se realiza en Polanco a través de un recorrido abierto por jardines efímeros, arcos florales monumentales, fachadas intervenidas y actividades públicas para todas las edades.
Para esta edición el tema central es “México”, bajo el eje curatorial El Jardín Mexicano, que propone observar el jardín como un espacio de biodiversidad, diseño, memoria, cuidado y encuentro con la ciudad.
Fechas del Festival de las Flores 2026
Toma nota porque podrás disfrutar de estos escenarios muy cool este fin de semana largo: a partir de este jueves 30 de abril y hasta el domingo 3 de mayo.
De hecho, este año se contempla una de sus intervenciones más amplias hasta la fecha: 108 fachadas florales, 18 instalaciones participativas “Tómate la foto”, 5 arcos florales monumentales, 7 jardines en espacio público y una estimación de 500 mil visitantes.
Mapa
El festival se despliega en Parque América, Parque Lincoln, Av. Presidente Masaryk, Polanquito, Antara, Miyana, Galería Torre del Reloj, Teatro Ángela Peralta y calles aledañas. Además, Masaryk será peatonal sábado y domingo, esto con el fin de que el recorrido del circuito sea más seguro durante estos días.
Puedes consultar el mapa con todos los detalles en este link .
Actividades
Hay un programa público que incluye pláticas, conversatorios y talleres sobre paisaje, jardinería, biodiversidad, diseño urbano, agua y ciudad, flora mexicana y prácticas contemporáneas y tradicionales del jardín.
Entre las actividades destacadas se encuentran la participación de la paisajista francesa Céline Baumann y la conferencia magistral Arquitectura orgánica, del arquitecto mexicano Javier Senosiain.
En este link puedes consultar el programa completo de actividades.