Todo sobre ‘El recuerdo del agua’, la expo fotográfica imperdible en el Bosque de Chapultepec

Se trata de una muestra que incluye 59 obras en edición especial, además de un texto introductorio del escritor y guionista Guillermo Arriaga, reconocido mundialmente por su obra literaria y cinematográfica.

La exposición fotográfica está bajo la curaduría de Sofía Rivera y Mariana Arriaga en colaboración con FotoRepública, plataforma dedicada a ampliar el acceso y circulación de la fotografía contemporánea en México.

De hecho, no se trata de solo una exposición, pues por primera vez las obras de esta galería en el Bosque de Chapultepec están disponibles para su adquisición y un porcentaje de cada venta se destina al Fideicomiso ProBosque con el fin de preservar el Bosque de Chapultepec.

Cada obra forma parte de una edición limitada de 50 impresiones numeradas y certificadas, disponibles para adquisición pública tanto en el lugar como en la plataforma digital. Están disponibles en dos tamaños, y cada uno cuenta con una edición de 50.

De esta manera se permite un mayor acceso a la obra fotográfica en alta calidad y al mismo tiempo activar un mecanismo concreto de impacto ambiental.