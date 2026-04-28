Si eres amante de la fotografía, esto te va a interesar: por primera vez el Bosque de Chapultepec será el escenario principal para que disfrutes de un recorrido visual a través de “El recuerdo del agua”, una exposición que reúne el trabajo de 26 fotógrafos que presentan su visión del agua en México.
Todo sobre 'El recuerdo del agua', la expo fotográfica imperdible en el Bosque de Chapultepec
Se trata de una muestra que incluye 59 obras en edición especial, además de un texto introductorio del escritor y guionista Guillermo Arriaga, reconocido mundialmente por su obra literaria y cinematográfica.
La exposición fotográfica está bajo la curaduría de Sofía Rivera y Mariana Arriaga en colaboración con FotoRepública, plataforma dedicada a ampliar el acceso y circulación de la fotografía contemporánea en México.
De hecho, no se trata de solo una exposición, pues por primera vez las obras de esta galería en el Bosque de Chapultepec están disponibles para su adquisición y un porcentaje de cada venta se destina al Fideicomiso ProBosque con el fin de preservar el Bosque de Chapultepec.
Cada obra forma parte de una edición limitada de 50 impresiones numeradas y certificadas, disponibles para adquisición pública tanto en el lugar como en la plataforma digital. Están disponibles en dos tamaños, y cada uno cuenta con una edición de 50.
De esta manera se permite un mayor acceso a la obra fotográfica en alta calidad y al mismo tiempo activar un mecanismo concreto de impacto ambiental.
Fotógrafos que participan en ‘El recuerdo del agua’
Entre los 26 artistas visuales se encuentran Ana Hop, Daniel Anguiano, Fernando O’Farrill, Mariana Arriaga, Marta Anchustegui, Miguel Ángel Ortega, Mónica León, Nathalie Baaklini, Santiago Arau, Selena Berazueta, entre otros.
Ubicación
‘El recuerdo del agua’ ya se encuentra abierta al público por tiempo limitado, hasta 15 de mayo en la Galería Juventud Heroica, ubicada en Av. Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec, 1º Sección.