Al alcance de la mano: Oura, así es el anillo inteligente que desearás tener

Esto es posible gracias a un sistema de detección multionda y a 18 rutas de señal que ofrecen una visión más clara y confiable del cuerpo –y de factores que lo afectan, como el sueño, la actividad, el estrés, la preparación y la salud cardiaca–, a través de una aplicación que registra y procesa todos estos datos con la ayuda de algoritmos inteligentes.

Los modelos de la más reciente versión están fabricados en titanio o cerámica y, en ambos casos,se garantizan el alto desempeño, la durabilidad y una estética minimalista.

Sin importar la opción que se elija, estamos convencidos de que, con su ayuda, los aficionados al futbol llegarán en las mejores condiciones posibles a esos partidos del Mundial que requerirán toda su atención, energía y, desde luego, pasión.