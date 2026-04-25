Creado para convertirse en un acompañante personal capaz de monitorear más de 50 métricas de salud y bienestar, el Oura Ring es un anillo inteligente que, con solo llevarlo en el dedo, puede brindar información precisa y personalizada que ayude a una vida más equilibrada.
Al alcance de la mano: Oura, así es el anillo inteligente que desearás tener
Esto es posible gracias a un sistema de detección multionda y a 18 rutas de señal que ofrecen una visión más clara y confiable del cuerpo –y de factores que lo afectan, como el sueño, la actividad, el estrés, la preparación y la salud cardiaca–, a través de una aplicación que registra y procesa todos estos datos con la ayuda de algoritmos inteligentes.
Los modelos de la más reciente versión están fabricados en titanio o cerámica y, en ambos casos,se garantizan el alto desempeño, la durabilidad y una estética minimalista.
Sin importar la opción que se elija, estamos convencidos de que, con su ayuda, los aficionados al futbol llegarán en las mejores condiciones posibles a esos partidos del Mundial que requerirán toda su atención, energía y, desde luego, pasión.