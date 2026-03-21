Cristina Mittermeier: "El arte puede ser una herramienta de diplomacia"

Hoy, Mittermeier, ingeniera bioquímica en Ciencias del Mar, conservacionista (término que ella misma ayudó a acuñar), fotógrafa y artista, es una de las grandes personalidades mundiales en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, labor que lleva a cabo bajo el paraguas de la Iniciativa Perpetual Planet de Rolex y que le ha permitido defender sus posturas en foros tan influyentes como el de Davos, en Suiza.

Autora de Hope (Hemeria), un viaje visual a través de decenas de fotografías, 130 países y cinco continentes que Robert Redford definió en su prólogo como “un llamado urgente que atraviesa el ruido para capturar momentos de profunda belleza y verdades innegables”, Mittermeier fue una de las protagonistas de la pasada Semana del Arte, tanto con presencia en ZsONA MACO, donde expuso sus imágenes en la galería londinense Iconic Images, como en los alrededores de la feria, con actividades que incluyeron conferencias, la presentación y firma de su libro en Rebollar, en la colonia San Miguel Chapultepec, y una charla con periodistas organizada por Rolex. En ese marco, Life and Style tuvo la oportunidad de conversar con la fotógrafa mexicana sobre los retos a los que se enfrenta el conservacionismo en un mundo tan polarizado como el actual.

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EL IMPACTO DEL ARTE EN EL CONSERVACIONISMO

“Los artistas de verdad siempre han tenido un punto de vista. El trabajo del artista es provocar al público, inspirar, generar compromiso. Si una obra no tiene eso, deja de ser arte para convertirse en artesanía. El arte puede ser una herramienta de diplomacia. Como artista, eres invitado a mesas importantes y tienes la oportunidad de sentarte junto a gente que tiene la capacidad de tomar decisiones, puedes empezar a susurrar en el oído de personas influyentes. Los gobernantes necesitan rodearse de personas que sepan. En la nave espacial Tierra, los biólogos y los pueblos originarios tienen un conocimiento que los gobernantes necesitan para tomar decisiones que sean útiles para el futuro de la humanidad”.

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA BATALLA CULTURAL

“El año pasado tuve el honor de ser la líder cultural para Davos. Fui no solo con una exposición fotográfica, sino con la oportunidad de hablar con los líderes allí reunidos, a quienes recordé que iba en representación de los 8,000 millones de personas que nunca son invitados a esa cumbre. Tenemos que empezar a pensar en sistemas, no en catástrofes individuales, porque el fascismo, el cambio climático, los genocidios y la pérdida de la biodiversidad son parte de un problema más grande, un sistema fallido que en realidad no es tan antiguo, solo tiene 250 años. Todos esos problemas forman parte de algo más sistémico, no podemos solucionar ninguno de ellos de manera individual, sino que tenemos que verlos como un todo, cambiando nuestra manera de pensar. Lo que nos toca a nosotros es socializar esas ideas y hacer que formen parte de la conversación”.

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EJEMPLOS PARA EL OPTIMISMO

“Conocí a Titouan Bernicot, hoy explorador de Rolex, en un viaje con National Geographic a la Polinesia Francesa. A los 16 años, Titouan se dio cuenta de que los arrecifes de coral de Moorea, su isla natal, estaban cambiando de color. Preguntó a los adultos y nadie entendía qué estaba ocurriendo así que decidió crear la fundación Coral Gardeners. Hoy Titouan cuenta con más de 60 empleados, tiene oficinas en tres países y es el CEO de una ONG más joven del mundo. En esa primera visita, lo único que me pidió Titouan era que su proyecto apareciera en la cuenta de Instagram. Al final National Geographic me pidió un feature sobre su historia y la de Coral Gardeners, organización que hoy es una de las más inspiradoras para jóvenes de todo el mundo”.