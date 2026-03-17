Meisterstück Romeo & Juliet: la colección de Montblanc que refleja un amor eterno

Las metáforas y las emociones contrapuestas fueron los elementos a partir de los cuales los artesanos de Montblanc transformaron la narración de Shakespeare y sus símbolos más destacados en intrincados elementos de diseño que se incorporaron a cada una de las seis ediciones que integran la colección.

El color crema y el motivo de las plumas, por ejemplo, evoca la luminosidad eterea con la que Romeo describe a Julieta. Por su parte, las hojas hacen alusión al jardín de los Capuleto, sitio en el cual Julieta revela involuntariamente su amor por Romeo.

. (Cortesía)

Las espinas en la caperuza del capuchón y el cono son una referencia a la enemistad entre los Montesco y los Capuleto, y los detalles en rojo aluden al amor, la pasión y el sacrificio. En el plumín, se aprecia un corazón que simboliza el vínculo que une a los dos jóvenes y una daga que lo atraviesa como presagio de su destino fatal.

En cada una de sus expresiones, la colección es un tributo poético a un amor que es radiante a la vez que frágil y trágico.