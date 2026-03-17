Airbnb crea una experiencia única para dormir en el Estadio Azteca

A medida que se acerca la fiesta más grande del futbol mundial, una experiencia única promete poner a los aficionados mexicanos en el centro de la acción. La plataforma Airbnb ha anunciado una estancia sin precedentes que combina historia, exclusividad y pasión futbolera: pasar la noche dentro del mítico Estadio Ciudad de México –antes conocido como Estadio Azteca– junto a una de las mayores leyendas del balompié nacional: Hugo Sánchez.
Airbnb crea una experiencia única para dormir en el estadio del Mundial en CDMX
Como antesala rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuatro huéspedes tendrán la oportunidad de ser recibidos personalmente por el “Pentapichichi”, quien abrirá las puertas del recinto de una manera pocas veces vista. Los invitados no solo recorrerán los rincones más emblemáticos del estadio, sino que vivirán una auténtica inmersión futbolera guiada por el propio Sánchez.
La experiencia incluye un tour detrás de escena donde el histórico delantero compartirá anécdotas de su carrera, además de revelar algunos de los secretos técnicos de su icónica chilena –jugada que incluso fue bautizada como la “Hugiña” en su honor–. La convivencia continuará en “La tribuna de Hugol”, un espacio creado especialmente para la ocasión, donde los invitados podrán enfrentarse a una divertida partida de futbolito con la leyenda.
El programa también incluye una experiencia de personalización junto a Fuega Lab, donde los asistentes diseñarán balones y gorras exclusivas, así como una cena inspirada en los sabores más representativos de México preparada por un chef privado.
El momento más memorable llegará al final de la noche: los huéspedes dormirán en suites privadas instaladas dentro de dos palcos del estadio, con vista directa al terreno de juego. Despertar frente a la cancha donde se han escrito capítulos históricos del fútbol mexicano será, sin duda, un privilegio reservado para unos cuantos.
Para cerrar con broche de oro, los cuatro afortunados recibirán boletos para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el mismo estadio, coronando una vivencia que mezcla deporte, lifestyle y acceso VIP al corazón del fútbol.
Cómo reservar esta experiencia
Los aficionados interesados podrán solicitar su lugar a partir del lunes 23 de marzo a las 11:00 a.m. (hora del centro de México) a través del sitio de Airbnb . La reserva estará disponible para un grupo de hasta cuatro personas, quienes podrán vivir la experiencia durante la noche del 5 al 6 de abril.
La estancia es completamente gratuita e incluye la cena y actividades del primer día, así como desayuno a la mañana siguiente. Las solicitudes elegibles se atenderán por orden de aplicación en la plataforma, por lo que la rapidez será clave para asegurar un lugar.
El transporte hacia el estadio y para asistir al partido inaugural del Mundial no está incluido, y aplican términos y condiciones establecidos por la plataforma. Para quienes sueñan con vivir el fútbol desde dentro –literalmente–, esta podría ser una de las experiencias deportivas más exclusivas del año.