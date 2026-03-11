El monito ‘Punch’ vuelve a generar debate por su bienestar; esto dijo el zoológico japonés

"Punch", un macaco de siete meses, fue abandonado por su madre y se volvió famoso después de que empezara a aferrarse a un peluche de orangután de IKEA para consolarse en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio.

El mes pasado, el zoológico publicó en X que el macaco "había sido regañado muchas veces por otros monos". Desde entonces empezaron a difundirse videos por internet en los que se le ve siendo perseguido por miembros del grupo, junto con acusaciones de que estaba siendo intimidado.

"Recibimos muchas muestras de preocupación de personas tanto en Japón como en el extranjero", señaló el zoológico en un comunicado esta semana.

Sin embargo, "Punch" depende cada vez menos de su peluche en forma de orangután, ya que un número creciente de monos está empezando a cuidarlo o jugar con él, explicó la entidad.

"Si bien los individuos dominantes pueden mostrar acciones de disciplina hacia sus subordinados, como ocurre de forma natural entre los macacos, estas acciones en la sociedad de los macacos difieren de los abusos humanos", explicó.

"Punch pasa la mayor parte del día tranquilamente", añadió el zoológico.

El centro también advirtió que "'Punch' se acostumbró a vivir en este grupo, por lo que separarlo implicaría el riesgo de que nunca pudiera volver a integrarse y tendría que vivir así el resto de su vida".