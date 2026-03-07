Publicidad

Vida

JBL lanza una colección de edición limitada inspirada en la selección mexicana

La marca de audio JBL lanzó una línea de bocinas y audífonos en colaboración con el equipo mexicano ideal para llevar la pasión en todo momento.
sáb 07 marzo 2026 12:15 PM
Bocina de la marca JBL que forma parte de la colaboración de edición limitada con la Selección Mexicana
Conoce todos los detalles sobre la colección de edición limitada de JBL y la selección mexicana. (Cortesía)

En el ecosistema donde la cultura popular y el deporte se encuentran, las colaboraciones entre marcas y entidades icónicas suelen definir la antesala de los grandes eventos, y la más reciente alianza entre la marca de audio JBL y la Selección Nacional de México es un claro ejemplo de esta sinergia.

Todo sobre la edición limitada de JBL y la selección mexicana

JBL, consolidado como el audio oficial del equipo mexicano, presentó una colección de bocinas y audífonos de edición limitada, una decisión creativa que busca capitalizar la identidad visual del futbol nacional y traducirla en objetos de consumo tecnológico.

La presentación, llevada a cabo en un espacio tan simbólico como las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, ahí sucedió la materialización de una estrategia que busca acompañar la narrativa del equipo en su camino hacia la competición más importante del futbol mundial, una emoción para la que, por cierto, faltan menos de 100 días.

El proceso de diseño consistió en intervenir una selección curada de sus dispositivos más reconocibles, como los portátiles Go 4 y Flip 7, el robusto Charge 6, los audífonos Tune 520 BT, el compacto Go-Essential-2 y el PartyBox Encore Essential, cada uno reinterpretado con los colores, símbolos y detalles gráficos que componen el imaginario colectivo de la Selección.

Esta colección, que estará disponible a partir de abril, no solo busca equipar a los aficionados, sino también integrarse como un elemento más de la conversación y el ritual que rodea a cada partido.

La colaboración se extiende más allá del objeto, construyendo un ecosistema de experiencias. Además, la marca ha diseñado una promoción que estará vigente del 2 de marzo al 18 de mayo, donde las compras a partir de un 4,999 MXN permitirán a los consumidores participar en sorteos quincenales, una táctica que busca fomentar la lealtad y generar un vínculo más profundo con la audiencia.

Con la mira puesta en compromisos internacionales como el partido contra Portugal el 28 de marzo y el debut frente a Sudáfrica el 11 de junio, la iniciativa "Mi Selección es JBL" se posiciona como un acompañamiento sonoro para la afición, una forma de enmarcar la experiencia del fútbol, desde la preparación hasta la celebración, a través de una curaduría de productos que ahora portan un significado cultural añadido.

La materialización de esta alianza se sustenta en una serie de elementos concretos, desde la intervención de diseño aplicada sobre una curada selección de sus dispositivos hasta una estrategia cuya intención fue articulada por Diego Ocaranza, Regional Marketing Manager de JBL, al señalar el entusiasmo de la marca por formar parte de este recorrido.

