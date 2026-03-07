JBL lanza una colección de edición limitada inspirada en la selección mexicana

La presentación, llevada a cabo en un espacio tan simbólico como las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, ahí sucedió la materialización de una estrategia que busca acompañar la narrativa del equipo en su camino hacia la competición más importante del futbol mundial, una emoción para la que, por cierto, faltan menos de 100 días.

El proceso de diseño consistió en intervenir una selección curada de sus dispositivos más reconocibles, como los portátiles Go 4 y Flip 7, el robusto Charge 6, los audífonos Tune 520 BT, el compacto Go-Essential-2 y el PartyBox Encore Essential, cada uno reinterpretado con los colores, símbolos y detalles gráficos que componen el imaginario colectivo de la Selección.

Esta colección, que estará disponible a partir de abril, no solo busca equipar a los aficionados, sino también integrarse como un elemento más de la conversación y el ritual que rodea a cada partido.

La colaboración se extiende más allá del objeto, construyendo un ecosistema de experiencias. Además, la marca ha diseñado una promoción que estará vigente del 2 de marzo al 18 de mayo, donde las compras a partir de un 4,999 MXN permitirán a los consumidores participar en sorteos quincenales, una táctica que busca fomentar la lealtad y generar un vínculo más profundo con la audiencia.