¿Necesitas caminar 10 mil pasos?

Pero esta cifra se viene en parte al podómetro Manpo-kei, lanzado por una empresa japonesa en 1964 con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio de aquella ocasión. Su nombre significaba "medidor de 10 mil pasos", lo cual estableció ese límite como referencia, es decir una cuestión meramente arbitraria asignada con respecto a una actividad olímpica.

La cantidad recomendada de pasos diarios, ronda los 10 mil, misma que es recogida por dispositivos como relojes inteligentes, pulseras y aplicaciones deportivas, que también sugieren caminar aproximadamente 7 km al día. Sin embargo, la mayoría de los estudios sitúan la cifra entre 6 mil y 10 mil pasos, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfoca más en la calidad e intensidad de la actividad física que en un número de pasos específico. Las recomendaciones de la OMS incluyen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada o entre 75 y 150 minutos de ejercicio vigoroso.

Estudios recientes han cuestionado la cifra de 10 mil pasos. Por ejemplo, un estudio de 2020 publicado en la revista JAMA por investigadores del National Cancer Institute y los CDC de los Estados Unidos contrajo la cifra a 8 mil pasos, demostrando que aquellos que seguían esta pauta tenían un 51% menos de riesgo de mortalidad por todas las causas. Señalaron que con cifras mayores, los beneficios no eran mejores.

Una investigación publicada en The Lancet , que agrupó 15 estudios realizados entre 1999 y 2018 con más de 47 mil adultos, ha apuntado a una cifra aún menor. Especialmente para personas mayores de 60 años, se recomendaba caminar 7 mil pasos, lo que reducía la mortalidad en un 50%. Aumentar la cifra no aportaba beneficios adicionales.

Entonces habrá que ajustar nuestras metas según la edad y calidad del ejercicio.