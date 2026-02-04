Heineken 0.0: el héroe que el Dry January necesitaba

Enero siempre se sintió diferente. El mes más largo del año volvió a traer consigo el regreso a la rutina, el tráfico, los correos acumulados y la sensación de que los días se estiraban más de necesario. En medio de ese mood, el Dry January tomó más fuerza que nunca: un mes sin alcohol para resetear hábitos, bajar el ritmo y replantear la forma en la que convivimos, sin dejar de disfrutar los pequeños rituales cotidianos.

Por eso, Heineken 0.0 llevó el espíritu del reto a la vida real con sus Dry Beerboards, una iniciativa urbana que aterrizó en las zonas laborales más transitadas de la CDMX. Instalados estratégicamente al cierre de la jornada, los Dry Beerboards se convirtieron en puntos de encuentro donde las personas pudieron seguir la charla, brindar, convivir y cerrar el día, todo, sin alcohol.

Una forma simple, natural y cool de acompañar esos “días largos” de enero con una opción refrescante, sin complicaciones y con gran sabor, pensada para quienes querían estar presentes sin desconectarse del ritmo de la ciudad.

La activación no solo transformó el regreso a casa en una experiencia distinta, también conectó con una tendencia mucho más grande. De acuerdo con Global Market Insights Inc, nivel global, cada vez más personas están reduciendo su consumo de alcohol, buscando alternativas que se adapten a estilos de vida más conscientes, funcionales y equilibrados.

En ese escenario, Heineken 0.0 se consolidó como la opción ideal para quienes quieren seguir disfrutando los rituales sociales de siempre: la comida, la reunión, el plan con amigos, sin alcohol, sin presión y sin renunciar al sabor, integrándose de forma natural a una nueva forma de vivir la convivencia. Porque hoy, más que dejar de tomar, se trata de elegir mejor cómo convivimos.