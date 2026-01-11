Sten Studio: un medio de expresión y conexión

. (FOTOS: XIMENA MORFIN, TERESA CASTILLO, ALEJANDRO RAMIREZ OROZCO)

Cada veta, cada color y cada textura son fragmentos del lenguaje ancestral de la Tierra: una voz mineral que narra historias sobre el tiempo, la energía y la belleza. Desde su estudio en Ciudad de México, Schnaider concibe el diseño como un acto espiritual.

Las piedras no se eligen por azar; su selección responde a un diálogo silencioso con la naturaleza. “Cada mineral tiene una frecuencia, una vibración distinta —dice José. Algunas transmiten calma e introspección; otras, expansión y vitalidad. Trabajar con ellas es escuchar y traducir su energía en forma”.

Las piezas de Sten Studio funcionan como portales sensoriales. A través de sus combinaciones cromáticas, el estudio crea armonías que despiertan emociones sutiles en quienes las contemplan. El verde profundo del ónix puede evocar abundancia y conexión con la naturaleza; el blanco translúcido del alabastro transmite pureza y quietud; el rosa del mármol mexicano sugiere amor y suavidad. Cada obra, con su composición única de piedras, se convierte en una pequeña sinfonía de energía.

. (FOTOS: XIMENA MORFIN, TERESA CASTILLO, ALEJANDRO RAMIREZ OROZCO)

Con el paso del tiempo, José ha descubierto que estas piezas no solo transforman los espacios, sino también a las personas que se acercan a ellas. Las piedras lo han conectado con individuos fascinantes —coleccionistas, diseñadores, terapeutas, arquitectos y buscadores de armonía— que comparten la creencia en el poder energético y emocional de los minerales.

A partir de este encuentro, ha surgido una comunidad: un diverso grupo de personas unidas por la intuición de que las piedras tienen algo que decir, y que vivir rodeados de ellas puede elevar la frecuencia de la vida cotidiana. Formando así, un círculo de energía, estética y propósito compartido en torno a Sten Studio.

. (FOTOS: XIMENA MORFIN, TERESA CASTILLO, ALEJANDRO RAMIREZ OROZCO)

Pero más allá de su dimensión estética, las creaciones de Sten Studio buscan generar conexión. En un mundo dominado por lo efímero, Schnaider propone volver a lo esencial: sentir la materia, reconectar con la Tierra y con quienes habitan los espacios.

“Las piedras son testigos del tiempo, pero también son espejos. Nos devuelven algo de lo que somos. En ellas encontramos historia, permanencia y sobre todo, presencia.” Así, cada pieza se vuelve un recordatorio de que la belleza no solo se contempla, sino que también se siente; que la energía fluye a través de los materiales y que el diseño —cuando nace desde la escucha— puede ser una profunda forma de comunión entre el hombre, la naturaleza y el alma.