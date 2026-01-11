RESEÑA | Sonos Ace, diseño californiano y silencio bien definido

A primera vista, los Ace son un objeto de deso, pues su acabado minimalista en negro o blanco y la mezcla de materiales suaves —espuma con memory foam, cuero vegano y estructura sólida pero ligera— hacen que se vean bien con cualquier outfit y que se sientan cómodos desde el primer segundo. Aunque no son ligerísimos (unos ~312 g), el peso está bien distribuido y las almohadillas abrazan las orejas sin presión excesiva, lo que significa sesiones largas sin molestia.

En cuanto a especificaciones técnicas, la batería es uno de los puntos más fuertes: hasta 30 horas de reproducción continua con la cancelación activa de ruido (ANC) encendida, y con un sistema de carga rápida que ofrece aproximadamente 3 horas de uso con solo 3 minutos de carga. La batería también soporta el modo de llamadas, con autonomía cercana a las 24 horas, una cifra que no todos los audífonos premium alcanzan.

Sonos no escatima en conectividad: Bluetooth 5.4 con multipoint pairing permite emparejar dos dispositivos simultáneamente (por ejemplo, tu teléfono y tu laptop), y además puedes escuchar por USB-C o con el cable USB-C a 3.5 mm incluido para situaciones donde la conexión inalámbrica no es ideal.

La joya de la corona para muchos es la cancelación activa de ruido. Gracias a múltiples micrófonos y algoritmos que se adaptan al ajuste en tu cabeza, el ANC de los Ace logra un nivel de inmersión que compite con otros pesos pesados del mercado, aislándote del mundo sin crear una sensación “ahogada”, pero también funcionan si solo quieres escuchar tu playlist o concentrarte en una junta importante, basta ponértelos para que el resto del mundo desaparezca.

Hablando de juntas y llamadas, el sistema de micrófonos hace un trabajo muy sólido incluso en entornos ruidosos. No es un micrófono profesional de estudio, pero la claridad que ofrece en llamadas laborales y videoconferencias está muy por encima de lo básico, y su desempeño es fiable día tras día.

El sonido en sí es equilibrado y con buena profundidad espacial, compatible con formatos modernos como Dolby Atmos y seguimiento de cabeza, lo que te permite sentir la música y las películas de forma más envolvente que con audífonos convencionales, si bien no todos los servicios aprovechan esto al máximo, cuando ocurre, la diferencia es notoria.

Un punto a tener en cuenta es que no están diseñados como audífonos deportivos: no cuentan con certificación de resistencia al agua o sudor, y aunque un paseo ligero o un entrenamiento suave está bien, su objetivo principal es el uso urbano, profesional y de entretenimiento. Eso sí, cumplen con creces también en movilidad casual.

En resumen, los Sonos Ace combinan comodidad, estética, batería impresionante y sonido potente en un paquete que se adapta tanto a tu vida profesional como a tus momentos de relax. Son ideales si buscas unos audífonos premium que no solo suenen bien, sino que acompañen tu estilo de vida de forma natural y elegante.