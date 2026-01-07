LuxuryLab ESG Climate Summit 2025: Cuando el lujo decide actuar

Participantes de la quinta edición de LuxuryLab ESG Climate Summit.

El lujo ya no se mide únicamente en exclusividad, sino en impacto. Bajo esa premisa, LuxuryLab ESG celebró su quinta edición de Climate Summit 2025 del 19 al 21 de noviembre, donde reunió a líderes empresariales, expertos ambientales y voces clave del sector público y privado en Impression Isla Mujeres, donde la sostenibilidad se pone en práctica.

Economía circular, conservación marina y turismo regenerativo marcaron la agenda de un summit que apostó por integrar conocimiento, bienestar y experiencias amables con el medio ambiente.

Publicidad

Panel conversatorio sobre Saving Our Sharks.

Desde la apertura, la visión de LuxuryLab ESG fue clara y precisa, presentada por Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab ESG: la sostenibilidad debe ir más allá del papel y traducirse en resultados medibles que impacten tanto al entorno como a las comunidades. Marcas globales, proyectos locales y líderes del sector compartieron casos reales sobre trazabilidad, innovación ESG y modelos de negocio responsables.Durante el primer día, los participantes comentaron algunas acciones a favor de la sustentabilidad, economía circular, innovación ESG y alianzas estratégicas. Nino Aloisi, Brand Director en OMEGA Mexico & Latinoamerica, enfatizó la responsabilidad de las marcas para impulsar la sustentabilidad de manera proactiva, subrayando el gran reto que enfrenta el sector lujo sobre este tema.

Por otra parte, Gabriela Basurto, directora general de L’Occitane en Provence México, conversó acerca del comercio justo, el empoderamiento femenino y el apoyo a comunidades productoras. En su intervención, Jorge Macari, director de Desarrollo y Estrategia Hotelera, afirmó que Impression Isla Mujeres se diseñó a partir de una estructura preexistente, lo cual definió su vocación sostenible desde el inicio. Actualmente, el inmueble opera con una planta purificadora propia y calefacción solar. Dentro de este panel se destacó también como ejemplo de compromiso ambiental a Biblioteca Activist Wear, una empresa mexicana con certificación B y productos sustentables.El segundo día profundizó en la relación entre ecosistemas marinos, turismo consciente y desarrollo social, destacando iniciativas que apuestan por la regeneración activa a largo plazo. Los ponentes más destacados fueron: Citlali Gómez, Presidenta de Pesca con Futuro y Come Pesca; José Funes, Presidente de Saving Our Sharks; y Erica Valencia, Directora Ejecutiva de la Semana de Acción Climática en México.

José Funes, por ejemplo, presentó sus avances en la protección de miles de tiburones desde 2010, en la reducción sostenida de la pesca de tiburón en la región y la capacitación de pescadores locales que hoy se desempeñan como Maestros del Mar. Además, José anunció que en el primer trimestre del próximo año quedará finalizado el primer refugio para mantarrayas y tiburones en México. Citlali Gómez planteó la pregunta central: “¿Qué podemos aprender del pescador?”, subrayando que quienes viven del mar son los verdaderos expertos. También advirtió que la crisis del sargazo requiere atender la causa raíz y regular mejor las políticas internacionales relacionadas. Subrayando que quienes viven del mar son los verdaderos expertos. También advirtió sobre la crisis del sargazo.

En el tema de turismo regenerativo, intervinieron Andrés Gerardo Aguilar, subsecretario de Gestión Turística de la SEDETUR; María Olazabal, CEO de Ownia Collection; y Marianela Villasuso, CEO de Revolta, coincidiendo en la urgencia de impulsar la regeneración ambiental, la justicia social y un turismo responsable que proteja los ecosistemas y a las comunidades locales. Además, participaron otros líderes como Melodie Treviño, CEO de Saving Our Sharks.

Para complementar el Climate Summit 2025, los asistentes disfrutaron de una comida preparada por el chef Simone Barella; un Sunset Cocktail por Domaines by Ott, Brandy Torres y BLN Brands; así como una cena a cargo de la Sous Chef Ejecutiva Griselda Lechuga, entre otras experiencias.

El tercer día integró bienestar, introspección y propósito, recordando que el verdadero lujo también se encuentra en el equilibrio, el tiempo y la conciencia. “Este encuentro demostró que cuando unimos visión, liderazgo y propósito, es posible crear soluciones que beneficien tanto al planeta como a la economía”, afirmó Abelardo Marcondes. Por su parte, Erica Valencia enfatizó que “el diálogo multisectorial no es opcional, es la única vía para enfrentar los retos climáticos con la urgencia que requieren.”

La quinta edición de LuxuryLab ESG Climate Summit se llevó a cabo en Impression Isla mujeres.

Con esta quinta edición, LuxuryLab ESG Climate Summit reafirmó su papel como una plataforma que transforma visión estratégica en impacto tangible, marcando el camino de una nueva narrativa rumbo a su próxima edición en abril 2026: lujo con propósito y acción climática real.