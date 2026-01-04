Que siga la celebración del arte: las ferias imprescindibles del segundo semestre de 2026

ART JAKARTA – YAKARTA (14 – 18 DE AGOSTO, SEDE POR CONFIRMAR)
EL ESPÍRITU EMERGENTE DE INDONESIA.
Art Jakarta ha crecido como una de las plataformas más prometedoras del sudeste asiático, combinando arte contemporáneo, diseño, performances y colaboraciones interdisciplinarias. Ideal para quienes buscan escenas creativas frescas y nuevos mercados.
THE ARMORY SHOW – NUEVA YORK (4 – 7 DE SEPTIEMBRE, FECHAS ESTIMADAS)
UN ÍCONO NEOYORQUINO QUE RENACE.
Fundada en 1994, The Armory Show es uno de los pilares del arte contemporáneo en Estados Unidos. Tras su adquisición por Frieze, este año promete una edición renovada, con un enfoque internacional y narrativas curatoriales más arriesgadas.
ART BASEL PARIS – PARÍS (OCTUBRE DE 2026)
LA ELEGANCIA FRANCESA QUE CONQUISTÓ EL CALENDARIO GLOBAL.
En el icónico Grand Palais Éphémère, Art Basel Paris se consolida como el epicentro europeo para galerías y coleccionistas. París vuelve a ser la capital cultural del otoño, donde tradición, innovación y lujo se encuentran.
FRIEZE LONDON & FRIEZE MASTERS – LONDRES (9 – 13 DE OCTUBRE, FECHAS ESTIMADAS)
LONDRES, EPICENTRO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO.
Frieze London y Frieze Masters son dos ferias en diálogo constante: el arte contemporáneo y el más clásico se entrelazan para marcar tendencias y abrir conversaciones. Imprescindible para coleccionistas y profesionales del arte global.
ART BASEL MIAMI BEACH – MIAMI (5 – 8 DE DICIEMBRE)
EL LUGAR PARA VER Y SER VISTO.
Más que una feria, Art Basel Miami Beach es un fenómeno cultural. Sus fiestas exclusivas, after-parties legendarias, 250 galerías de primer nivel y la convergencia de arte, música, moda y lujo hacen que Miami se convierta en el epicentro social y creativo del cierre del año.