Respiración y disciplina en hielo: así funciona el Método Wim Hof

En total, suma 21 Guinness World Records, todos ellos testimonios vivos de que la resistencia humana va mucho más allá de lo que pensábamos. Pero lo realmente fascinante es que Hof asegura que no se trata de un don extraordinario, sino de un entrenamiento al alcance de todos.

El Método Wim Hof (WHM) se ha construido sobre tres pilares simples pero poderosos: respiración, exposición al frío y compromiso. Su combinación genera un efecto directo en el sistema nervioso autónomo y en la respuesta inmune, áreas que tradicionalmente se pensaban imposibles de controlar voluntariamente.

En el WHM la respiración se desarrolla a través de ciclos de hiperventilación controlada –30 a 40 respiraciones profundas– seguidos de una pausa voluntaria. De esta manera no solo se oxigena el cuerpo de forma intensa, sino que se le lleva a un estado de calma y foco mental. La terapia de frío, el segundo pilar, va desde baños helados cada mañana hasta inmersión en tinas de hielo con una duración mínima de dos minutos.

Esta práctica fortalece la circulación, incrementa la producción de energía y, según diversos estudios propios de la página oficial del WHM, estimula la liberación de noradrenalina, una hormona clave para mejorar el estado de ánimo y la concentración. Finalmente, el tercer pilar es el compromiso. Sin constancia, los otros dos pilares pierden sentido. Se trata de disciplina, paciencia y mentalidad: un entrenamiento diario de voluntad que va más allá de tomarse cualquier foto en una tina de hielo para Instagram.

¿SE PUEDE PRACTICAR EN CUALQUIER MOMENTO?

No. Existen momentos ideales, al despertarse o antes de comer. Siempre hay que practicarlo con el estómago vacío; de este modo, el cuerpo está receptivo y la mente despejada. Algo de suma importancia es que la técnica de respiración puede provocar una breve pérdida de conocimiento en casos muy intensos. Aunque es inofensiva para el cuerpo, puede resultar peligrosa si se practica cerca del agua o al conducir. ¿La regla de oro? Siempre hacerlo sentado o acostado, en un espacio seguro y con una guía profesional.

PASO A PASO

1. Ponerse cómodo. Sentarse o recostarse en una posición relajada. Usar ropa holgada y asegurarse de que el abdomen tenga libertad para expandirse.

2. Treinta respiraciones profundas. Cerrar los ojos y despejar la mente. Inhalar profundamente por la nariz o la boca, dejando que el abdomen se expanda. Exhalar sin forzar. Repetir 30 veces, con un ritmo fluido, como si se crearan olas dentro del cuerpo.

3. La fase de retención. Tras la última exhalación, quedarse sin aire y contener la respiración hasta sentir la necesidad de inhalar nuevamente.

4. Respiración de recuperación. Inhalar profundamente, llenar de nuevo el abdomen y mantener el aire durante 15 segundos. Soltarlo con calma.

Se recomienda repetir este ciclo entre tres y cuatro veces. Con cada repetición se notará una mayor relajación y, en muchos casos, la capacidad de contener la respiración se alargará de manera natural. Lo más importante es no llevar al cuerpo a un extremo, dejar que él mismo indique la dirección. Lo ideal es experimentar con la cantidad de respiraciones, el ritmo y el número de rondas hasta encontrar la secuencia que mejor se adapte a cada quien. La práctica se convierte en un ritual personal que puede acompañarnos en el inicio del día, antes de una reunión importante e incluso antes de dormir.