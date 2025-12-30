Respiración y disciplina en hielo: así funciona el Método Wim Hof

En pleno invierno, hay quienes encuentran en las temperaturas bajas un aliado inesperado. La figura de Wim Hof, conocido mundialmente como “el hombre de hielo”, ha cambiado la conversación sobre la relación del hombre con el frío. Su filosofía es clara: abrazarlo no solo fortalece el cuerpo, también transforma la mente.
Su historia es legendaria. Ha corrido un medio maratón descalzo en el Círculo Polar Ártico, escalado el Kilimanjaro en shorts y permanecido durante 44 minutos en el interior de un contenedor lleno de hielo.
Publicidad
En total, suma 21 Guinness World Records, todos ellos testimonios vivos de que la resistencia humana va mucho más allá de lo que pensábamos. Pero lo realmente fascinante es que Hof asegura que no se trata de un don extraordinario, sino de un entrenamiento al alcance de todos.
El Método Wim Hof (WHM) se ha construido sobre tres pilares simples pero poderosos: respiración, exposición al frío y compromiso. Su combinación genera un efecto directo en el sistema nervioso autónomo y en la respuesta inmune, áreas que tradicionalmente se pensaban imposibles de controlar voluntariamente.
En el WHM la respiración se desarrolla a través de ciclos de hiperventilación controlada –30 a 40 respiraciones profundas– seguidos de una pausa voluntaria. De esta manera no solo se oxigena el cuerpo de forma intensa, sino que se le lleva a un estado de calma y foco mental. La terapia de frío, el segundo pilar, va desde baños helados cada mañana hasta inmersión en tinas de hielo con una duración mínima de dos minutos.
Esta práctica fortalece la circulación, incrementa la producción de energía y, según diversos estudios propios de la página oficial del WHM, estimula la liberación de noradrenalina, una hormona clave para mejorar el estado de ánimo y la concentración. Finalmente, el tercer pilar es el compromiso. Sin constancia, los otros dos pilares pierden sentido. Se trata de disciplina, paciencia y mentalidad: un entrenamiento diario de voluntad que va más allá de tomarse cualquier foto en una tina de hielo para Instagram.
¿SE PUEDE PRACTICAR EN CUALQUIER MOMENTO?
No. Existen momentos ideales, al despertarse o antes de comer. Siempre hay que practicarlo con el estómago vacío; de este modo, el cuerpo está receptivo y la mente despejada. Algo de suma importancia es que la técnica de respiración puede provocar una breve pérdida de conocimiento en casos muy intensos. Aunque es inofensiva para el cuerpo, puede resultar peligrosa si se practica cerca del agua o al conducir. ¿La regla de oro? Siempre hacerlo sentado o acostado, en un espacio seguro y con una guía profesional.
PASO A PASO
1. Ponerse cómodo. Sentarse o recostarse en una posición relajada. Usar ropa holgada y asegurarse de que el abdomen tenga libertad para expandirse.
2. Treinta respiraciones profundas. Cerrar los ojos y despejar la mente. Inhalar profundamente por la nariz o la boca, dejando que el abdomen se expanda. Exhalar sin forzar. Repetir 30 veces, con un ritmo fluido, como si se crearan olas dentro del cuerpo.
3. La fase de retención. Tras la última exhalación, quedarse sin aire y contener la respiración hasta sentir la necesidad de inhalar nuevamente.
4. Respiración de recuperación. Inhalar profundamente, llenar de nuevo el abdomen y mantener el aire durante 15 segundos. Soltarlo con calma.
Se recomienda repetir este ciclo entre tres y cuatro veces. Con cada repetición se notará una mayor relajación y, en muchos casos, la capacidad de contener la respiración se alargará de manera natural. Lo más importante es no llevar al cuerpo a un extremo, dejar que él mismo indique la dirección. Lo ideal es experimentar con la cantidad de respiraciones, el ritmo y el número de rondas hasta encontrar la secuencia que mejor se adapte a cada quien. La práctica se convierte en un ritual personal que puede acompañarnos en el inicio del día, antes de una reunión importante e incluso antes de dormir.
Publicidad
EL FRÍO COMO ALIADO DE LA PIEL
Las bajas temperaturas no solo fortalecen el cuerpo y la mente a través de la respiración, también se convierten en un aliado esencial de la piel. Incorporarlo a la rutina de skincare es una forma sencilla de potenciar los resultados de los productos cosméticos y darle al rostro y el cuerpo un efecto revitalizante de inmediato.
Una de las maneras más efectivas de aprovecharlo es a través de los masajes con herramientas como rodillos de jade o cuarzo rosa y guashas. Guardarlos en el refrigerador transforma por completo la rutina. Se trata de un game changer que desinflama el rostro, mejora la circulación y aporta un efecto tensor visible desde la primera pasada. Lo mismo ocurre con las mascarillas en gel o de tela: aplicarlas frías multiplica la sensación calmante, reduce la inflamación y deja la piel mucho más luminosa.
La crioterapia facial en casa también ha ganado terreno gracias a los llamados ice globes o varitas metálicas que, al deslizarse por el rostro, estimulan la microcirculación, reducen las bolsas bajo los ojos y devuelven la firmeza a la piel. Incluso un baño frío puede ser poderoso; más allá de revitalizar, ayuda a tonificar el cuerpo y a sellar la hidratación cuando se realiza después de aplicar un aceite corporal o una crema reafirmante.
Algunos productos de skincare, como el contorno de ojos, se benefician aún más si se conservan en frío. En bajas temperaturas, la fórmula se potencia, descongestionando y combatiendo la hinchazón matutina. Lo mismo ocurre con los faciales mists o brumas: al salir del refrigerador calman la piel tras la limpieza y refrescan durante el día.
En conjunto, estos gestos convierten el frío en una verdadera herramienta para el cuidado del rostro. Así como el WHM utiliza la temperatura para despertar la energía interna, en la piel funciona como un gran aliado, un recordatorio de que el lujo no siempre se encuentra en lo complejo, sino en pequeños detalles que transforman lo cotidiano en extraordinario.
¿DÓNDE PRACTICAR EL WHM?
Spa Hilton Cancún Mar Caribe All Inclusive. Ofrece una terapia de inmersión helada para revitalizar los músculos. @hiltoncancunmarcaribe
Koti Wellness. Una forma de relajación es la práctica de terapia de contrastes, fusionando sesiones de sauna con agua helada. @koti.wellness
Cuult Wellness Club. Además catalizadores del bienestar integral, los baños helados también funcionan como tratamiento de recuperación física. @cuultwellnessclub
El club del hielo. Con distintas certificaciones internacionales, Begoña García fundó este espacio en 2019 y ha ido creando una fuerte comunidad de adeptos. @elclubdelhielo