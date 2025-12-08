Opinión | La incomodidad de hacer las cosas, por Rosario Espino

Cada enero llegan a mi consulta decenas de mujeres y hombres con el mismo objetivo: bajar de peso, hacer ejercicio, comer mejor, “cuidar su templo”. La mayoría lo abandona en unas cuantas semanas. Solo unos pocos, con tenacidad y constancia, logran cumplir lo que se proponen. La diferencia está en que ellos sí se toman en serio.

Plantearnos propósitos no sería tan sencillo si aceptáramos que cumplirlos requiere verdadera intención, que cuesta trabajo, incomoda y nos coloca en ese lugar donde pocos queremos estar: en la incomodidad de hacer las cosas.

Es fácil decir: “Voy a bajar 10 kilos”. Lo difícil es comprometerse a comer bien, levantarse temprano, hacer ejercicio, revisar la salud hormonal, dormir a tiempo y dejar un rato las redes sociales. Tampoco se trata de abandonar los propósitos, sino de hacerlos conscientes, claros y realistas. Mejor una meta bien definida y posible que diez inalcanzables. Lograrla nos llena de satisfacción y confianza al mirar atrás y comprobar que esta vez sí pudimos cumplirla.

Una forma en la que ayudo a mis pacientes a establecer sus propósitos es pidiéndoles que respondan las siguientes preguntas una vez que hayan definido su objetivo:

1. ¿Este objetivo es realista y se adapta a mi vida actual?

2. ¿Qué apoyo externo necesito buscar?

3. ¿En cuánto tiempo espero lograrlo y qué pasos concretos puedo dar?

4. ¿Qué ha impedido alcanzarlo en el pasado y qué puedo hacer diferente ahora?

5. ¿Qué recursos necesito además de la voluntad?

6. ¿El resultado que busco vale el esfuerzo de cambiar mi situación actual?

El resultado puede verse de la siguiente manera: caminar 20 minutos tres veces a la semana en lugar de inscribirse a un gimnasio que nunca se pisará. O proponerse dormir media hora más cada noche en vez de jurar que a partir de enero se dormirá ocho horas diarias sin falta. En nutrición, puede ser tan simple como añadir una porción de verdura en cada comida en lugar de prometer que nunca volverás a comer pan o tortillas. Incluso pequeños ajustes en la rutina diaria suelen ser más transformadores que los grandes cambios imposibles de sostener.

Las metas bien planteadas funcionan mejor y fortalecen la autoestima porque nacen de la introspección. Habrá momentos en los que quieras rendirte, pero eso es normal y conviene tenerlo siempre presente. Entender que cualquier logro exige atravesar valles y colinas empinadas hará tu camino mucho más transitable.

Y aquí es donde te invito a reflexionar: más que esperar un nuevo año para ilusionarnos con listas interminables, lo que realmente transforma es sostener la incomodidad día tras día. Ahí los propósitos dejan de ser buenas intenciones y se convierten en logros.

Los propósitos de Año Nuevo no se cumplen por magia ni por la fecha en el calendario, se cumplen porque alguien elige sostener lo incómodo hasta que se vuelve parte de su vida. Y esa, quizá, sea la mayor enseñanza de cada enero: que el cambio verdadero no empieza con el año nuevo, empieza con la decisión de hacerlo distinto hoy. Si lo pensamos con seriedad, podemos darnos cuenta de que esa oportunidad la tenemos todos los días, sin importar la fecha. Tenemos la capacidad de trabajar en lo que nos proponemos aquí y ahora, siempre que lo hagamos con conciencia.

**ROSARIO ESPINO

Acerca de la autora: Rosario es nutrióloga especializada en salud hormonal femenina con más de siete años de experiencia acompañando a mujeres que viven con resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico (SOP), hipotiroidismo y prediabetes. Es creadora del taller Comer Bonito y del programa Rescate Hormonal. Su estilo se caracteriza por la cercanía, el trato humano y un enfoque profundamente empático y estructurado.