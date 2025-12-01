Esta colaboración está disponible únicamente a través de una pop-up inmersiva en El Palacio de Hierro Polanco a partir del 1 de diciembre. Sin duda, esta asignación limitada está diseñada para convertirse en objeto de deseo y de colección.

Dom Pérignon x Takashi Murakami: Un universo inmersivo entre arte, color y celebración

La pop-up propone un recorrido multisensorial donde las icónicas flores sonrientes de Murakami intervienen tanto el espacio como el packaging, fusionando la estética del arte pop japonés con la identidad sobria y enigmática de la maison. El resultado es un espacio construido específicamente para la contemplación y la interacción, donde cada elemento refuerza la conexión entre creatividad, champagne y lujo contemporáneo.

Las inconfundibles flores de Takashi Murakami llegan al Palacio de Hierro Polanco. (Foto: Cortesía)

Ambas botellas han sido reinterpretadas visualmente por Murakami, elevándolas a piezas de culto para coleccionistas, entusiastas del arte y amantes del champagne de alto nivel. Esta colaboración fortalece el vínculo estratégico entre Dom Pérignon y México como mercado prioritario para lanzamientos globales de alto valor.

¿Qué hace excepcional al Dom Pérignon Vintage 2015?

Dom Pérignon Vintage 2015 nació de un año de contrastes que dio como resultado un champagne táctil, profundo y de presencia inquebrantable.

A partir de este 1 de diciembre, la pop-up de Dom Pérignon en el Palacio de Hierro Polanco está abierta al público.

Su huella distintiva aparece en la forma en que “toca” la boca: una sensación táctil que define la plenitud y estructura del vino. Es denso, preciso y luminoso, con una austeridad elegante que evoluciona hacia una vibración amplia y horizontal. Sus sabores lineales y su sutil amargor inicial estimulan, mientras que su generosidad final reconforta y se mantiene persistente en boca: un vintage diseñado para emocionar.

La colección estará disponible hasta agotar existencias durante la temporada. La recomendación: visitarla cuanto antes.

