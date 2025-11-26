Objetos icónicos de Star Wars y Elf serán subastados: esto se sabe

Más de mil 350 lotes, valorados conjuntamente en unos 8 millones de libras (10,54 millones de dólares), se ofrecen en la subasta de Propstore, que tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre.

La carabina EE-3 de Boba Fett de “Star Wars: El Imperio Contraataca", con una estimación de entre 350 mil y 700 mil libras, encabeza la venta.

"Nos llegó hace un año y pasamos varias semanas examinándola, casi a un nivel forense, y conseguimos hacer coincidir la veta de la madera de la culata (tiene algunos daños y desperfectos) y darnos cuenta de que era y es la única carabina de Boba Fett que se utilizó en 'El Imperio Contraataca'", dijo el fundador y director general de Propstore, Stephen Lane, en una rueda de prensa.

Otros lotes de la franquicia incluyen un casco de piloto rebelde de la misma película y un bláster imperial Stormtrooper E-11 de "El retorno del Jedi”.

"Indiana Jones" también está representada en la venta con un sombrero de fieltro marrón hecho para el personaje interpretado por Harrison Ford, en "Indiana Jones y el templo maldito".

Entre los disfraces figuran la túnica verde de Ferrell en la película navideña "Elf", y el traje negro del simbionte de Spiderman en "Spiderman 3", en la que Tobey Maguire interpretó al superhéroe.

Otros lotes incluyen el aerodeslizador de Marty McFly de la segunda y tercera películas de "Regreso al futuro" y las zapatillas de ballet de "The Red Shoes".