Arquitectura que inspira nuevas formas de vivir en el Caribe

El paisaje arquitectónico de Cancún se prepara para recibir una nueva obra icónica. La colocación de la primera piedra de Thompson Private Residences Puerto Cancún marcó el inicio de un proyecto que promete marcar una nueva forma de habitar el lujo en México, combinando la visión internacional de Hyatt Hotels Corporation con la experiencia de AZUL Hospitality & Real Estate Group.

Con una ubicación privilegiada frente a la marina, este desarrollo se distingue por ser el primero de la marca Thompson Hotels diseñado exclusivamente para uso residencial. Una propuesta que fusiona el diseño contemporáneo con la calidez de la hospitalidad, en un espacio que equilibra privacidad, confort y estética.

Agustin de la Torre, Jaime Macedo Díaz, Luis Enrique Macedo / Cortesía

La ceremonia simbólica reunió a más de 150 invitados entre arquitectos, interioristas, desarrolladores e inversionistas, quienes fueron testigos del comienzo de una nueva etapa para la marca. Encabezado por representantes de Hyatt y AZUL Hospitality & Real Estate Group, el evento incluyó una bendición tradicional y la presentación del proyecto a cargo de sus principales colaboradores: Macedo Arquitectura, MAAR Arquitectura y el diseñador de interiores Alejandro Escudero, figuras reconocidas por su capacidad para integrar arquitectura, arte y entorno en una misma narrativa visual.

El encuentro continuó en el showroom de Thompson Private Residences dentro de Marina Puerto Cancún, donde un cóctel privado celebró la esencia del proyecto. Entre música en vivo y gastronomía inspirada en el Caribe mexicano, los asistentes pudieron apreciar materiales, texturas y renders que anticipan el estilo que distinguirá a esta torre residencial de 23 niveles y 83 unidades exclusivas.

Carolina Macedo, Liliana Macedo, Valeria Murillo, Gerardo Macedo, Liliana de Macedo / Cortesía

El respaldo de Hyatt Hotels Corporation, junto con la curaduría que refleja la estética del proyecto, le ha valido múltiples de reconocimientos internacionales: Americas Property Awards 2025 en las categorías Residential Development, Residential High-Rise Development y Residential High-Rise Architecture; los DNA Paris Design Awards en Architecture – Residential y los AAI México Awards en dos categorías, Proyectos Virtuales y 9vno Proyecto Peninsular. Distinciones que confirman su relevancia dentro del panorama arquitectónico global.

Más que un conjunto arquitectónico, el desarrollo representa una filosofía de vivienda entre la sofisticación y el confort. Su concepto resort-style living traslada la experiencia del hospedaje de lujo al ámbito residencial, con amenidades y servicios pensados para quienes buscan un equilibrio entre bienestar, diseño y exclusividad. A pocos meses de su lanzamiento, el proyecto ya ha superado el 50% de unidades vendidas, confirmando su atractivo dentro del mercado internacional.

Jaime Macedo Ramirez / Cortesía

Con Thompson Private Residences Puerto Cancún, Hyatt consolida una visión de lujo residencial donde la arquitectura se vuelve experiencia, y el diseño, una forma de vivir. Un proyecto que desde su concepción invita a imaginar el futuro del Caribe a través de las innovaciones del diseño contemporáneo.