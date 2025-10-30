Una caja, millones de sueños: Luuna celebra 10 años en México

Hace diez años, Luuna llegó a México con una idea simple, pero revolucionaria: un colchón que llegaba a tu puerta en una caja.

Pocos imaginaron cómo esa innovación cambiaría la forma en que más de 2.8 millones de mexicanos entienden el descanso. Hoy, esa visión pionera ha trascendido fronteras, llevando el confort también a Brasil, consolidando a Luuna como la marca mejor calificada de México en productos de descanso.

Luuna celebra el haber creado un movimiento que transformó el confort -de algo lejano y costoso- en una experiencia accesible que llega hasta la puerta de tu casa.

¿Cómo cambia tu vida cuando tu hogar abraza la verdadera comodidad? La respuesta la conocen bien quienes han vivido esa transformación, cuando encuentras ese colchón que se adapta a ti, esa almohada que alinea tu cuerpo o ese sofá donde puedes ser tú mismo.

Luuna llegó para demostrar que la innovación no tiene que sacrificar la calidad, y que las mejores experiencias pueden nacer de las ideas más simples.

“Nuestro compromiso siempre ha sido mejorar la vida de las personas a través del confort. En estos diez años hemos demostrado que un buen descanso es la base de una vida productiva y feliz”, comentó Will Kasstan, cofundador y CMO de Zebrands.

A lo largo de esta década, Luuna ha desarrollado tecnologías exclusivas como AirCell® y Cooling Tech®, materiales que ofrecen frescura durante toda la noche, soporte que se adapta a cada cuerpo y la confianza de saber que tu descanso está respaldado por años de investigación.

Los resultados hablan por sí solos:

● Luuna Original es el colchón mejor calificado de México.

● Luuna One está validado por la Academia Mexicana de Medicina del Dormir.

De aquel primer colchón que llegaba comprimido en una caja, hoy existe un ecosistema completo diseñado para todas las necesidades: colchones que van desde el soporte firme hasta la suavidad envolvente; almohadas con tecnologías diversas, desde memory foam ajustable hasta látex natural; blancos que abrazan tu piel; bases de cama que transforman tu espacio y tu descanso; y sofás modulares que se ajustan a cómo realmente vives.

Cada producto incorpora materiales y tecnologías específicas para mejorar el descanso, creando soluciones personalizadas que se adaptan a diferentes cuerpos, preferencias y estilos de vida. Todo pensado desde una premisa: el confort es una necesidad diaria.

Además, Luuna ha llevado el descanso premium a quienes más lo necesitan a través de programas de donación y colaboraciones con fundaciones, demostrando que el confort también puede ser un acto de generosidad, reafirmando que una empresa puede crecer mientras contribuye al bienestar de su comunidad.

En esta celebración, Luuna reconoce que la verdadera comodidad trasciende los productos. Por eso, se unen a este festejo marcas que comparten la misma visión de enriquecer la vida desde diferentes ángulos, como la tecnología que nos conecta, hasta la música que nos relaja, los libros que nos transportan y las experiencias que nos inspiran: Samsung, Sonos, Xbox, Penguin Random House, Momiji, Hotel La Zebra y Mappa.

Para Luuna, vivir con confort va más allá de cerrar los ojos y descansar. Se trata de construir hábitos que nutren tu bienestar, crear espacios donde puedas ser completamente tú y priorizar esos momentos que realmente importan. Es entender que, cuando tu cuerpo descansa bien, tu mente también lo hace.

Diez años después de llegar con una idea disruptiva, Luuna celebra su crecimiento como marca y el hecho de contar hoy con más de 196 tiendas físicas en México.

El reconocimiento como la marca mejor calificada del país en productos de descanso no es cuestión de suerte, es el resultado de una década construyendo confianza, innovando constantemente y poniendo a las personas en el centro.

El confort en tu hogar es confort en tu vida. Y esa, después de diez años, sigue siendo la promesa más importante de Luuna.

