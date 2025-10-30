El alma mexicana late en The St. Regis Mexico City

En el marco de la temporada de Día de Muertos, The St. Regis Mexico City presenta Hasta el corazón del Día de Muertos, una instalación concebida en colaboración con la artista Betsabeé Romero que transformará los espacios del hotel en un recorrido visual por la memoria, la tradición y la creatividad mexicana, invitando a huéspedes y visitantes a sumergirse en la riqueza simbólica de esta emblemática celebración.

Conocida por su capacidad para convertir materiales cotidianos en símbolos poéticos —como flores, papel picado o neumáticos tallados—, la artista lleva su lenguaje hasta el corazón del Paseo de la Reforma, invitando a los asistentes a contemplar la belleza del recuerdo.

(.)

Publicidad

Diseñada especialmente para The St. Regis Mexico City, la instalación de Betsabeé Romero revive la fragilidad y el espíritu de los altares domésticos, donde el recuerdo de los seres queridos se entrelaza con la vida y la muerte en un acto de amor y memoria.

Fiel a su legado como marca pionera en hospitalidad de lujo atemporal, The St. Regis Mexico City reafirma su compromiso con el arte y la cultura, consolidándose como epicentro de experiencias únicas en la capital. Desde el emblemático Paseo de la Reforma, el hotel abre sus puertas como anfitrión de esta propuesta artística que une la sensibilidad de Betsabeé Romero con la elegancia y el espíritu atemporal de St. Regis.

(.)

Hasta el corazón del Día de Muertos estará disponible del 22 de octubre al 6 de noviembre de 2025 en The St. Regis Mexico City, ofreciendo a huéspedes, visitantes y locales una experiencia artística única, donde tradición, creatividad y sofisticación se encuentran.