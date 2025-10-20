¿Qué se pone en una ofrenda para mascotas? Estos elementos no deben faltar

¿Qué se pone en la ofrenda para mascotas?

Al igual que la ofrenda tradicional, la de tu mascota deberá incluir elementos básicos como sus fotografías, alimento, agua, flores y veladora.

El agua es parte fundamental de la ofrenda, ya que de acuerdo con las creencias, las almas la beben al llegar a los que fueron sus hogares. En el caso de las flores y la veladora, sirven como una guía e iluminan su camino.

Sin embargo, también puedes agregar elementos extra que recuerdes que lo hacía feliz, tales como premios, sus juguetes favoritos (si aún los conservas), y quizás su gusto culposo como un postre, fritura o galleta de humanos pero que le encantaba en las probaditas.

Para que la ofrenda de tu mascota se vea alegre, puedes decorarla con papel picado y/o manteles.

¿Cuándo se pone?

De acuerdo con la tradición mexicana, las almas de las mascotas llegan al plano terrenal la noche del 27 de octubre, por lo que para esa fecha su altar ya debe estar listo para recibirlo.

Ahora sí, ¡estás más que listo para recibir a tu mascota en su ofrenda este Día de Muertos!