Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Vida

¿Qué se pone en una ofrenda para mascotas? Estos elementos no deben faltar

Nuestros mejores amigos con patitas también son parte de la familia; honrarlos a través de una ofrenda este Día de Muertos también es un acto de amor. Te decimos cómo y cuándo ponerles su altar.
lun 20 octubre 2025 03:28 PM
¿Qué se pone en una ofrenda para mascotas? Estos elementos no deben faltar
¿Quieres ponerle una ofrenda a tu mascota? Te decimos cuándo debes ponerla y qué elementos debe llevar. (Shutterstock AI)

El Día de Muertos no solo es una fecha para recordar a nuestros seres queridos humanos, también lo es para honrar a nuestros compañeros peludos que nos acompañaron y brindaron amor incondicional. Por ello, con el paso del tiempo las ofrendas para mascotas han sido incluidas en los hogares, pero ¿sabes cuándo y qué se pone?

Te decimos en qué fecha se coloca y cuáles son los elementos esenciales para rendirles el homenaje que merecen.

Publicidad

Te puede interesar:

por-que-mexicas-creian-perro-te-guia-mictlan-despues-morir
Tendencias

Por qué los mexicas creían que un perro te guía al Mictlán después de morir

¿Qué se pone en la ofrenda para mascotas?

Al igual que la ofrenda tradicional, la de tu mascota deberá incluir elementos básicos como sus fotografías, alimento, agua, flores y veladora.

El agua es parte fundamental de la ofrenda, ya que de acuerdo con las creencias, las almas la beben al llegar a los que fueron sus hogares. En el caso de las flores y la veladora, sirven como una guía e iluminan su camino.

Sin embargo, también puedes agregar elementos extra que recuerdes que lo hacía feliz, tales como premios, sus juguetes favoritos (si aún los conservas), y quizás su gusto culposo como un postre, fritura o galleta de humanos pero que le encantaba en las probaditas.

Para que la ofrenda de tu mascota se vea alegre, puedes decorarla con papel picado y/o manteles.

Lee también:

People celebrate the Day of the Dead in Mexico
Tendencias

Por qué el Día de Muertos celebra el amor y no la muerte; estas son las razones

¿Cuándo se pone?

De acuerdo con la tradición mexicana, las almas de las mascotas llegan al plano terrenal la noche del 27 de octubre, por lo que para esa fecha su altar ya debe estar listo para recibirlo.

Ahora sí, ¡estás más que listo para recibir a tu mascota en su ofrenda este Día de Muertos!

Por si no lo viste:

Los mitos y leyendas sobre las mascotas y la muerte
Vida

Hablemos de la pérdida de una mascota: duelo, mitos y leyendas más comunes

Publicidad

Tags

Día de Muertos 2025

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad