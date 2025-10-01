Publicidad

Vida

American Express y Aeroméxico presentan la nueva tarjeta Platinum

Con una experiencia multisensorial, American Express y Aeroméxico presentaron la nueva versión de la tarjeta más eficiente para los amantes de los viajes.
mié 01 octubre 2025 12:23 PM
El chef Renzo Garibaldi, un referente de la gastronomía peruana, creó la cena de presentación de la nueva tarjeta metálica American Express Aeroméxico Platinum. (Foto: Cortesía)

Una de las alianzas más importantes para el mundo de los viajes de lujo es la de American Express y Aeroméxico, que desde hace años combinan todo el respaldo de la tarjeta de crédito más reconocida y los beneficios de viajar con la aerolínea más importante del país.

En este contexto de colaboración, el 25 de septiembre pasado, ambas empresas celebraron la alianza y presentaron The Platinum Card American Express Aeroméxico, con un evento que destacó lo mejor de la gastronomía latinoamericana y la coctelería mexicana, con música global.

El dúo canadiense de música electrónica, Bob Moses, se encargó de cerrar la noche.

Para esto, se realizó una cena de autor a cargo del chef Renzo Garibaldi, un referente de la gastronomía peruana, seguido de una propuesta de coctelería creada por Handshake e inspirada en el estilo neoyorkino. Para cerrar, Bob Moses, el dúo canadiense de música electrónica compuesto por Tom Howie y Jimmy Vallance, impulsaron la fiesta de la noche.

Todos los tarjetahabientes que adquieran la Tarjeta The Platinum Card American Express Aeroméxico recibirán la versión metálica y quienes ya la tienen, obtendrán el reemplazo tomando como referencia la fecha de renovación correspondiente. Por supuesto, el cambio no implica ningún costo adicional.

El bar mexicano Handshake fue el responsable de la coctelería durante la presentación de la nueva tarjeta Platinum de American Express y Aeroméxico. (Foto: Cortesía)

