Una de las alianzas más importantes para el mundo de los viajes de lujo es la de American Express y Aeroméxico, que desde hace años combinan todo el respaldo de la tarjeta de crédito más reconocida y los beneficios de viajar con la aerolínea más importante del país.
American Express y Aeroméxico presentan la nueva tarjeta Platinum
En este contexto de colaboración, el 25 de septiembre pasado, ambas empresas celebraron la alianza y presentaron The Platinum Card American Express Aeroméxico, con un evento que destacó lo mejor de la gastronomía latinoamericana y la coctelería mexicana, con música global.
Para esto, se realizó una cena de autor a cargo del chef Renzo Garibaldi, un referente de la gastronomía peruana, seguido de una propuesta de coctelería creada por Handshake e inspirada en el estilo neoyorkino. Para cerrar, Bob Moses, el dúo canadiense de música electrónica compuesto por Tom Howie y Jimmy Vallance, impulsaron la fiesta de la noche.
Todos los tarjetahabientes que adquieran la Tarjeta The Platinum Card American Express Aeroméxico recibirán la versión metálica y quienes ya la tienen, obtendrán el reemplazo tomando como referencia la fecha de renovación correspondiente. Por supuesto, el cambio no implica ningún costo adicional.