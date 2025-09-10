Los dientes de tu michi también son importantes: tips de limpieza y cuidados

Al igual que los humanos, los michis pueden sufrir de problemas dentales y dolores que pudieran mermar su calidad de vida, provocar cambios de humor o derivar en problemas más complejos, por lo que la marca de alimentos para mascotas Diamond nos comparte información para la salud dental gatuna.

Es importante saber que los primeros dientes de leche de los gatos comienzan a salirles en torno a las 2-4 semanas de vida, y a los 3-4 meses comienza el cambio hacia los dientes definitivos.

Los michis saben disimular muy bien el dolor pues es una herencia de sus épocas pasadas, por lo que es importante observarlos. Cuando hay problemas de dientes, o o quieren comer o prefieran el alimento húmedo o fácil de tragar, babean y tienen mal aliento. También pueden volverse agresivos o irritables y presentar babeo con sangre, fiebre o inflamación.

Si percibes mal aliento en tu gathijo probablemente se deba a una acumulación de sarro entre los dientes, el cual se forma por residuos de alimento, placa bacteriana, calcio y fósforo, minerales presentes en la saliva. La presencial de éste genera inflamación en las encías y eventual pérdida de dientes.

Otra enfermedad recurrente y que ataca a más del 50% de los mininos, empeorando con la edad, es la resorción dental felina que provoca la hinchazón de los tejidos cercanos a los dientes, provocando que la raíz se deteriore y los dientes se debiliten hasta caerse.

La Dra. Areli Buenrostro, vocera de la marca Diamond, señala que entre más convivimos con nuestros michis más sencillo es darnos cuenta si algo ocurre con ellos.

Por más independientes que sean los mínimos, necesitan cuidados, atención y mucho amor. Para procurar su salud dental debemos integrar en su alimentación productos que les ayuden a obtener nutrientes; que sirvan de limpiadores en sus piezas dentales y aprender a lavar sus dientes o, en su defecto, enviarlos con el médico veterinario para que éste se la realice.

Cómo limpiar los dientes de mi gato

Necesitarás de gasa estériles o un cepillo de dientes de goma suave, además de pasta de dientes creada especialmente para gatos (se puede encontrar en tiendas de mascotas).

Coloca la pasta de dientes en el cepillo o en la tira de gasa -debes enrollarla en tu dedo índice-. Frota suavemente suavemente un diente mediante un movimiento circular.

En la primera sesión cepilla solo uno o dos dientes, en la siguiente aumenta la limpieza del número de dientes y así sucesivamente hasta que tu michi se acostumbre a esta rutina de cepillado.

Recuerda que la alimentación de tu mejor amigo gatuno es la clave para prevenir problemas dentales, así que, integrando a su dieta alimento seco promoverás siempre la nutrición y salud integral de tu mascota, pues actúa como un limpiador natural de bacterias bucales.

Consentir a nuestros michis protegiéndolos es la mejor manera para demostrarles el amor que les tenemos a estos peludos bigotones.