Finanzas, bienestar y conectividad internacional con HSBC Premier

La nueva oferta se sostiene en cuatro pilares fundamentales que elevan los estándares de la banca Premier en México:

Patrimonio. A través de ejecutivos certificados por instituciones internacionales, los clientes reciben asesoría especializada en inversiones, seguros y planificación financiera. Todo ello acompañado de la posibilidad de contratar y administrar fondos de inversión desde la app de HSBC.

Salud. Con el programa Premier Protect, los clientes y sus familias acceden sin costo adicional a un chequeo médico anual en hospitales de primer nivel, consultas médicas virtuales, asistencia psicológica y nutricional ilimitada, así como protección en caso de accidentes para titulares, familiares e incluso mascotas.

Viajes. La propuesta incluye cobertura por accidentes y emergencias médicas en el extranjero, compensación por cancelación o demora de vuelos, así como por pérdida o retraso de equipaje. A esto se suman experiencias exclusivas y acceso al Lounge de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Internacional. Gracias al programa Premier en uno, Premier en todos, los clientes conservan su estatus Premier en más de 25 países, lo que les permite administrar con facilidad sus cuentas y transiciones financieras alrededor del mundo.