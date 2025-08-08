Se descompuso mi ECOBICI, ¿qué debo hacer?

Moverse en bicicleta por la Ciudad de México, es una de las mejores maneras de evitar el tráfico y dejar tu huella en el cuidado del medio ambiente. Pero, ¿qué pasa si justo cuando vas pedaleando a tu destino la bici empieza a fallar? Tranquilo, que no cunda el pánico, por eso te dejamos aquí una guía completa para saber qué hacer si se descompone tu ECOBICI.

Primero, ¿cómo saber si tu ECOBICI no funciona bien? A veces, una falla se presenta cuando ya estás rodando, pero hay ocasiones en las que es posible detectarlo antes de empezar tu recorrido. Lo mejor que puedes hacer al tomar una bici es hacer una revisión rápida con los siguientes tips:

● Revisa que las llantas estén infladas.

● Asegúrate de que el asiento esté firme.

● Confirma que los frenos responden bien, al igual que las velocidades.

● Gira un poco el manubrio para comprobar que esté firme.

Si ya comenzaste tu trayecto y sientes que algo no anda bien –por ejemplo, el pedal se traba, la cadena se zafa o el freno no funciona correctamente– lo mejor es bajarte con cuidado e ir directo a una estación cercana para reportar su falla.

¿Qué hago si mi ECOBICI se descompuso?

En caso de que ya estés pasando el mal trago de tomar una bici descompuesta, lo mejor es localizar la estación más cercana, asegurarte de anclar bien la ECOBICI y reportarla. Para levantar el reporte puedes hacer lo siguiente:

● Pulsar el botón rojo que se encuentra en cada puerto de anclaje.

● Desde la app de ECOBICI, ingresar al centro de asistencia, y levantar tu queja.

● Llamando al 55 5005 2424 o al 800 3262 421

Al momento de levantar tu reporte, asegúrate de dar la mayor información visible: el número de la bici, el problema detectado y la ubicación de la estación en donde la dejaste. Este proceso es clave para que el sistema siga funcionando correctamente para todos. Tu reporte sí cuenta y ayuda.

ECOBICI ha cambiado la forma en la que muchos nos movemos por la ciudad. Con pequeños gestos, como reportar una bicicleta descompuesta, no solo mejoras tu experiencia, sino la de toda la comunidad. Así que ya sabes cómo actuar en caso de encontrarte con una bici en mal estado.

Recuerda que si cuentas con una Tarjeta de Crédito HSBC puedes obtener beneficios especiales en tu membresía anual de ECOBICI HSBC. Otra razón más para seguir rodando por la ciudad.