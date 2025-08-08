¿Qué hacer si olvidaste algo en la canastilla de Ecobici?

Ecobici, el sistema de bicicletas que ha transformado la movilidad en la Ciudad de México, no solo facilita los traslados diarios de miles de personas de manera sustentable, sino que también fomenta una comunidad solidaria dispuesta a colaborar para resolver imprevistos.

Uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios es olvidar pertenencias en las canastillas de las bicicletas. Desde llaves y celulares hasta bolsas y documentos, los objetos extraviados pueden generar preocupación, y si a tú has olvidado algo o has encontrado un objeto en el portabultos, Ecobici cuenta con un protocolo claro para ayudar a recuperar estos artículos y devolver la tranquilidad a sus dueños.

Si al usar una bicicleta de Ecobici te encontraste con un objeto olvidado en la canastilla, el primer paso es sencillo: tómale una foto y compártela en redes sociales etiquetando las cuentas oficiales de Ecobici. Este pequeño gesto permite que el equipo de comunicación del sistema amplifique la publicación, aumentando las posibilidades de que el dueño lo identifique y lo reclame. La colaboración de los usuarios en redes sociales ha demostrado ser una herramienta poderosa para conectar a las personas con sus pertenencias perdidas, creando una red de apoyo que trasciende el simple uso de las bicicletas.

Además, si tienes la posibilidad, puedes llevar el objeto encontrado a uno de sus Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU), ubicados en puntos clave de la ciudad. Estos centros están diseñados para brindar soporte a los usuarios y son el lugar ideal para entregar objetos extraviados, asegurando que sean resguardados hasta que sus propietarios los reclamen. Los CAPU se encuentran en:

● Camellón de Reforma y Río Guadalquivir, cerca del Ángel de la Independencia.

● Camellón de Reforma, frente al centro comercial Reforma 222.

● Insurgentes Sur, entre las calles Montecito y Filadelfia, justo frente a la estación MB Poliforum.

Los horarios de atención de los CAPU son:

● Lunes a viernes: de 10:30 a 19:30 h.

● Sábado y domingo: de 11:00 a 15:00 h.

Recuerda que es importante revisar las canastillas antes y después de usar las bicicletas para evitar olvidar pertenencias. Sin embargo, si algo se queda atrás, la solidaridad de la comunidad y el compromiso del sistema están ahí para ayudar. Gracias a la participación de los usuarios y al esfuerzo del equipo de Ecobici, muchos objetos han sido devueltos a sus dueños, fortaleciendo el sentido de comunidad que caracteriza a este sistema de movilidad.

