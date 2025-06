Especial Pride 2025 | Martín Barba y Sergio Velasco: actuar es visibilizar

Sergio Velasco (S.V.): ¿Te parece que hoy en día existe inclusión en nuestra industria?

Martín Barba (M.B.): No me lo parece. Vivimos en un mundo heteronormado y machista. Si en Hollywood –que podríamos pensar que es el primer mundo– los actores no quieren salir del clóset porque les pagan menos o les quitan propuestas de trabajo, no quiero imaginar lo que pasa aquí en México. Es una situación muy fuerte.

S.V.: En ese sentido, ¿cómo fue para ti salir del clóset?

M.B.: Cuando lo hice, descubrí una comunidad que me respaldaba. Había productores a quienes no les importaba mi sexualidad y estaban felices de trabajar conmigo. Desde entonces he hecho muchas obras dirigidas al público gay, como Smiley y ahora Manual básico de lengua de señas para conectar corazones.

S.V.: Hay una gran comunidad que pedía este tipo de historias. Somos una industria que también quiere verse representada. Pero me he encontrado con algo doloroso: dentro de nuestra propia industria, las personas más homofóbicas a veces también son parte de la comunidad. Entonces te encasillan y solo te ofrecen cierto tipo de personajes. En mi caso, pienso: soy actor. Hoy puedo interpretar a un personaje gay, pero también a cualquier otro, ¡hasta un elefante que vuela!

Sergio Velasco y Martín Barba. (Fotos: Alonso Díaz | Peinado y maquillaje: Dado Sthebané | Asistente de peinado y maquillaje: Anna Mortera | Locación: B44 Estudio)

M.B.: Para nosotros, que llevamos tiempo haciendo teatro enfocado en la comunidad, es importante que venga todo tipo de público. Me encanta ver la reacción de mis papás, mis hermanas y sus amigas, que vienen de mundos muy distintos. Cada vez se sienten más cómodos, y eso es clave: mostrarles que no hay nada que esconder. Pero dime, ¿en qué te fijas al elegir un papel?

S.V.: Que no caiga en clichés, que me mueva emociones y que me divierta. Últimamente estoy enfocado en pasarla bien y que el público también lo haga. Por eso disfruto mucho hacer comedia. Cambiando de tema, ¿qué prejuicios te gustaría eliminar?

M.B.: Todos. Los prejuicios nos limitan muchísimo para conectar, y los tenemos para todo, incluso dentro de la misma comunidad. Eso me hace pensar en el Pride. ¿Cómo fue para ti asistir a tu primera marcha?

S.V.: Sentí libertad, aceptación y comunidad. Y no solo con personas LGBTIQ+, sino con todos. En Sevilla, de donde soy, el Pride lo celebran familias enteras: mamás, papás, niños... Y eso es hermoso. Ver cómo la sociedad va cambiando y cómo quienes antes nos veían “raros” ahora son parte de la fiesta. ¿Qué significa para ti la palabra “orgullo”?

M.B.: Sentirme feliz con quien soy y poder mostrarme tal cual. También significa pertenecer. La primera vez que fui a una marcha lo sentí de inmediato. Al principio me daba pena tomar fotos, pero con los años fui con más amigos. Es algo que todos deberíamos vivir, sobre todo porque aún hay quienes piensan que no deberíamos celebrar nada.

S.V.: Para mí, orgullo significa respeto, igualdad y lucha. Necesitamos que existan no solo las marchas LGBTIQ+, sino también las de mujeres, las de las minorías. Tenemos que decir “Aquí estamos” para que dejen de invisibilizarnos. Al final, todos sentimos lo mismo: amor, dolor, alegría. Se trata de respeto y de estar orgullosos de lo que somos.

La charla de amigos entre Martín Barba y Sergio Velasco es la segunda de tres entregas, publicadas originalmente en la edición de Verano 2025 de Life and Style.