Acá nuestras opciones para que salgas del apuro y la hagas sentir especial.

SOFITEL MEXICO CITY REFORMA

Sofitel Mexico City Reforma se ubica en 297 Avenue, Av. P.º de la Reforma, Cuauhtémoc. (Cortesía)

Haz que mamá comience el día lleno de sabores y vistas espectaculares de la mano de Cityzen Rooftop Bar, donde será recibida con un desayuno digno de una celebración en esta fecha tan especial. Croissants tricolores de frambuesa y mascarpone, kouign-amann de caramelo con pétalos, así como otros platillos que fusionan creatividad con sofisticación, como el croque-monsieur de birria o los huevos benedictinos con salmón ahumado.

Horario: De 08:00 a 11:00 horas.

Precios: $1,200 pesos por persona.

PANADERÍA RULCE

Panadería Rulce se ubica en Coahuila 13, Roma Norte. (Cortesía)

Para las mamás que disfrutan de los dulces momentos, Panadería Rulce presenta una edición especial de postres para esta ocasión: macaron cake (8 piezas de macarrones de frambuesa apilados sobre una base), pastel día de las madres (bizcocho de almendras relleno de mermelada de mango casera y crema de queso, decorado con crema de mantequilla para 12 personas) y macaron box (6 piezas de macarrones; tres de maracuyá y tres especiales de frambuesa en forma de corazón).

Horarios: Lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas y sábados de 09:00 a 19:00 horas.

Precios: puedes consultarlos vía WhatsApp 55-2972-6577

NYMPHAEA SPA

Nymphaea Spa se ubica en Colima 75, Roma Norte. (Cortesía)

Porque siempre es un buen momento para disfrutar de experiencias de bienestar, Nymphaea Spa ofrece diversos servicios innovadores respaldados por productos de alta calidad y tecnología de vanguardia. En esta fecha especial ofrece 15% de descuento en paquetes de faciales, descuentos en paquetes en pareja para celebrar junto con ella que incluyen masajes oxigen, faciales relajantes, manicure spa, pedicure, entre otros.

Fecha: hasta el 15 de mayo.

Precios: Puedes consultarlos vía WhatsApp 55-7098-6985

HACIENDA DE LOS MORALES

Hacienda de los Morales se ubica en Juan Vázquez de Mella 525, Polanco I Secc, Miguel Hidalgo. (Cortesía)

El restaurante y jardín de la emblemática hacienda en Polanco celebrarán a las mamás a lo grande, en un entorno natural y con un menú especial creado por los chefs Benigno Fernández y Raúl Mendiola. Los asistentes disfrutarán de una entrada única, ensalada de magret de pato ahumado con higos al vino tinto, como plato fuerte la opción filete de res en salsa bordelesa, servido con puré de papa al perejil y de postre financiers con plátano acompañado de helado de dulce de leche.

Horario: 10 de mayo a las 14:00 horas / Reservaciones: 55-5283-30-29/79

Precios: $1,500 pesos por persona.

THE ST. REGIS MEXICO CITY

The St. Regis Mexico City se ubica en Av. P.º de la Reforma 439, Cuauhtémoc. (Cortesía)

Celebra a mamá de la mano de The St. Regis Mexico City y La Mer. Una de las exclusivas cabinas de spa del hotel se transformará en un santuario efímero inspirado en el universo de La Mer a través de dos tratamientos faciales: The Hydrating Radiant Facil —con hidratación profunda que ayuda a revertir los primeros signos de envejecimiento— y The Lifting Facial —masaje para estimular la microcirculación y masaje de tejido profundo—.

Fecha: hasta el 31 de mayo.

Precios: 2,500 pesos por persona por cada facial.

BUÑUELO

Buñuelo se ubica en Av. Alcanfores #44, Jardines de San Mateo, Naucalpan. (Cortesía)

La panadería Buñuelo quiere que mamá viva experiencias inolvidables y ofrece una clase de ejercicio, mimosas y brunch para iniciar el Día de las Madres con mucha energía. Habrá una clase de sculpt: una hora de ejercicio de bajo impacto que mezcla música y ligas de resistencia. Al término de la clase, habrá un brunch maridado con mimosas para que los asistentes puedan relajarse y disfrutar de un delicioso desayuno.