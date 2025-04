Para amantes del arte: la ruta imperdible por museos de NY en primavera

Entre los museos más icónicos y exposiciones que celebran el poder de lo femenino, natural y transformador, esta temporada llena de historias imperdibles los pasillos de arte de “La Gran Manzana”.

MoMA - Museo de Arte Moderno

La ruta comienza en el MoMA, donde una joya inédita del universo de Hilma af Klint revela su magia entre acuarelas y trazos que transforman la energía de la tierra.

What Stands Behind the Flowers —del 11 de mayo al 27 de septiembre—, presenta una colección íntima de dibujos de una artista que dialoga con las flores. Es un homenaje visual e invitación a conectar con la naturaleza, silencioso y lo esencial.

Grey Art Museum

En Greenwich Village, el renovado Grey Art Museum celebra 25 años del programa Anonymous Was A Woman. Se trata de una exposición en la que 41 artistas nos cuentan lo que ocurre cuando el alento femenino encuentra libertad y respaldo.

Es un vistazo poderoso y conmovedor a un cuarto de siglo de arte hecho por mujeres que desafían los márgenes.

Brooklyn Museum

Al otro lado del East River, el Brooklyn Museum reabre sus puertas a Consuelo Kanaga: Catch the Spirit, una retrospectiva de casi 200 piezas que rinden tributo a una fotógrafa que usó su cámara como herramienta de justicia.

En este viaje visual por la historia social de Estados Unidos cada retrato es una declaración.

Whitney Museum

De regreso a Manhattan, en el Whitney Museum, Amy Sherald lleva el arte de la galería a la calle con un imponente billboard sobre Gansevoort Street.

Lejos de la tradición, sus retratos capturan lo cotidiano con una mirada sobria y poética. Como quien captura un instante que merece ser eterno.

Guggenheim

En el icónico espiral de Guggenheim se presenta By Way Of: Material and Motion in the Guggenheim Collection, toda una experiencia simbólica.

Lleva a los visitantes por un recorrido cinético por obras que exploran el movimiento en todas sus formas, desde lo físico hasta lo emocional.

The MET - Museo de Arte Metropolitano

Por último, una parada imperdible: el Metropolitan Museum of Art. Allí, Monstrous Beauty: A Feminist Revision of Chinoiserie sacude los salones de porcelana con una narrativa feroz y necesaria.

Es una muestra que reinterpreta con elegancia el exotismo que marcó el arte europeo, reescribiendo con mirada crítica y feminista cómo lo “bello” ha servido, también, para marginar y etiquetar.