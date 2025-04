Trazos amarillos: un homenaje único de Montblanc a Enzo Ferrari

La más reciente, una pieza inspirada por el genio de Enzo Ferrari, está cargada de simbolismos que reflejan la visión y personalidad de un hombre que revolucionó la industria del automovilismo.

Este nuevo capítulo de la colaboración entre dos grandes pioneros del lujo se distingue por la incorporación del amarillo Módena, un color asociado a la ciudad natal del piloto y empresario italiano, y una silueta que toma elementos del legendario Ferrari 500, vehículo con el que Scuderia Ferrari ganó su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1952.

Entre sus rasgos, destacan el “Cavallino Rampante” –icónico logotipo de Ferrari– grabado en la parte trasera del capuchón, el clip metálico con la inscripción de una de las frases más famosas de Ferrari –”You cannot describe passion, you can only feel it”–, líneas laterales del clip que recuerdan un motor Ferrari V12 y las fechas de nacimiento y de la primera victoria de Enzo grabadas en el cono de metal ruteniado.

La Montblanc Grandes Personalidades Enzo Ferrari Edición Especial Giallo Modena estará disponible como pluma fuente, rollerball y bolígrafo. Para resaltar aún más la experiencia de escritura, la casa de origen alemán diseñó un cuaderno del mismo tono de amarillo decorado con un dibujo del motor Ferrari V12 en la cubierta y una tinta de color púrpura, color preferido por Ferrari para su correspondencia escrita.