La historia de Manhattan a través de los lentes Moscot

“Cuando te pones unas Moscot no te pones solo unas gafas, también un trozo de la historia de Nueva York”, explican Harvey y Zack Moscot, cuarta y quinta generación familiar y hoy CEO y jefe de diseño, respectivamente, de una compañía capaz de trascender su propio legado a la que la editorial Assouline, siempre exquisita, ha querido rendir homenaje con la publicación de Moscot: New York City, Since 1915, volumen que celebra la independencia, la artesanía, las raíces estadounidenses y el impacto cultural de la firma.

Los lentes Moscot tienen más de 100 años de historia. (Foto: Cortesía)

“Nuestras gafas no sólo sirven para ver mejor, sino para que te vean con algo que cuenta una historia”, añaden.

Una historia familiar de migración, visión empresarial, diseño y atención al detalle para la que la editorial Assouline confió en Joel Stein, uno de los mejores periodistas de su generación, durante 20 años miembro de la redacción de Time, columnista en cabeceras como Los Angeles Times y autor de este volumen en el que, a través de fotografías de archivo poco comunes y testimonios e historias personales y profesionales, se repasa la historia vital de una firma cada vez más presente en Hollywood y en la cultura popular occidental.

Es el caso del modelo Lemtosh, el elegido por Robert Downey Jr. para su interpretación en Oppenheimer, por Johnny Depp en The Secret Window o por el futbolista Cristiano Ronaldo en muchas de sus apariciones públicas. Porque Moscot es Nueva York, pero también, de alguna manera, una parte de nosotros mismos.