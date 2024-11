8 programas del 2000 que pasaron a mejor vida

Si en la década del 2000 ya eras usuario de internet, seguro recuerdas ciertos programas que eran imprescindibles para sacarle provecho a la red.

Por supuesto, te acuerdas que la conexión era dial up, es decir, a través del cable de teléfono y el internet de alta velocidad ni siquiera nos pasaba por la mente. Sí... the good old times con los zumbidos de Messenger, correos de Hotmail y "descargar música" de distintos programas (y con eso llenar tu computadora de virus).

Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, todo ese software pasó a mejor vida y nada es igual. Por un mero ejercicio de nostalgia, acá recordamos ocho programas que eran nuestro día a día en los 2000 y que hicieron nuestra adolescencia y juventud muy feliz.

NAPSTER

Una maravilla, en su momento

Si querías tener la canción del momento, un clásico o un gusto culposo, bastaba con abrir este programa, buscar la rola y esperar un rato a que se descargara. Este programa cambió el mundo musical.

WINAMP

¿Lo usaste?

Ya sea que hubieras bajado la canción con Napster o que hubieras comprado un disco mp3 con toda la discografía de tu banda o cantante favorito, necesitabas un buen reproductor para escuchar estas rolasy Winamp era el mejor, imagínate.

NETSCAPE

Cualquier navegador era mejor que Explorer

Si desde siempre has rehuido al famoso y lentísimo Internet Explorer, seguro es que usabas Netscape como explorador. Sin duda era una mejor opción al programa que Windows te daba por default. En realidad, cualquier explorador lo era.

LIMEWIRE, KAZAA Y ARES

Y seguro descargaste varios virus

Después de Napster y sus problemas legales, surgieron mejores programas para el "intercambio" de archivos, ya no sólo servían para bajar canciones, ahora también videos, software, imágenes y, sí, también virus... muchos virus, pero la vida es un riesgo ¿no?

ICQ

Cuántos recuerdos

El padre de los mensajeros era ICQ. ¿Quién no recuerda la florecita en verde cuando te conectabas? Seguro que muchos de tus primeros romances se dieron a través de estas "salas de chat".

MSN MESSENGER

El zumbido era nuestro favorito

Fue uno de los programas más usados y, aún hoy, extrañados. No hay sticker de WhatsApp que cumpla la función del zumbido, la herramienta más útil para cuando tu bestie quería "dejarte en visto".

Con la llegada de Facebook y todas las aplicaciones de mensajería actuales, Messenger pasó a mejor vida, pero el recuerdo permanece.

REAL PLAYER

También era indispensable para ver videos

Hoy para ver un video en vivo basta con abrir Facebook, TikTok, YouTube y otras plataformas. Sin embargo, hubo una época donde este programa era indispensable para poder hacerlo, te sentías soñado observando alguna transmisión en vivo en tu pequeño monitor.

ENCARTA

¿Cuántas tareas hiciste con ella?

Encarta caminó para que Wikipedia pudiera correr. Este programa, que se renovaba cada que un nuevo sistema operativo de Windows llegaba al mercado, nos ayudaba a resolver trabajos escolares.