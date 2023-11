¿Qué significa ser no binario? Una guía para entender este género

Recientemente se han despertado dudas sobre el significado de este género y las diferencias que hay con el género fluido.

¿Qué es el género no binario?

Describe a una persona cuya identidad de género no encaja con la estructura tradicional de dos categorías. Algunas personas no binarias se identifican con una posición de género distinta de hombre o mujer independientemente de cuál es su configuración física de nacimiento, menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, algunas otras personas no binarias no se identifican con ningún género en particular y en ocasiones disienten con la idea de “género”. En el caso de las personas no binarias de género fluido lo viven de manera fluctuante, es decir, no fija ni permanente.

Las personas no binarias visten y lucen indistintamente con prendas y objetos considerados socialmente femeninos o masculinos, y lo hacen, de acuerdo con la Gaceta UNAM , para ser reconocidas y denunciar al régimen heteronormativo que los excluye.

Pero su postura va más allá de cómo visten, ya que también refrendan su identidad de género en el lenguaje. En algunos pronombres sustituyen las vocales por la “e”, es decir, no se identifican como “ellos” o “ellas”, sino como “elles”, “todos”, “nosotres”, “amigues”, etc.

De hecho, cada 14 de julio se conmemora el Día Internacional de las Personas No Binarias con la intención de visibilizar las desigualdades y discriminación a las que se enfrentan las personas que se identifican así.

Diferencia entre no binario y género fluido

En el caso del género fluido, las personas se identifican , nombran o reconocen con más de una identidad de género, y que a partir de eso pueden oscilar entre formas de expresión y autoidentificación que va desde la masculinidad, feminidad, nobinariedad, trans, etc.

No binarios famosos

Diversas estrellas se han identificado como no binarios, entre ellas Demi Lovato, quien compartió con sus seguidores a través de redes sociales su identidad de género.

Sam Smith también se identificó por primera vez como persona no binaria en una entrevista para The Sunday Times en 2017.

Otros famosos no binarios son Elliot Page, Liv Hewson, Ruby Rose y Ezra Miller.