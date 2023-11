Gabriela Carrillo: Hacer arquitectura desde la empatía

. (Fotos: José Hernandez)

He reformulado mi habitar y así es como uno se da cuenta de que eso es hacer arquitectura: modificar pequeñas cosas y acciones que hacen que tu contexto empiece a florecer y que un entorno hostil se vuelva maravilloso”.

. (Fotos: José Hernández)

“Hay un espacio en el estudio para la computadora y los libros, y una mesa para dibujar. Siempre imprimo planos a escala y luego trabajo sobre ellos en capas. Además, tengo mis bitácoras –utilizo cuatro o cinco al año– y en ellas hago croquis, trazo plantas, llevo mi agenda de manera análoga y también tomo muchas notas. Estas últimas suelen ser ideas para charlas, mesas redondas y apuntes para mis clases”.

. (Fotos: José Hernández)

“Soy ultrairrespetuosa con los libros. Todo el tiempo los subrayo y creo que hay algo muy hermoso en esa acción porque uno puede leer a otra persona a través de las ideas que le llaman la atención. Mi primer acto de rebeldía fue hacer notas en mis libros de la secundaria y la preparatoria, a escondidas de mi madre”.

. (Fotos: José Hernández)

“Esta biblioteca está viva, pero es un desastre. Mi estudio mira al poniente, así que siempre está expuesto a la intemperie. Además, siempre tengo las puertas abiertas y, por más que limpien, todo está lleno de polvo. Ya asumí que mi biblioteca será como una ruina. Los libros están quemados por el sol y mezclados; puedes encontrar La significación del silencio de Villoro junto a una obra de Roberto Bolaño”.

“Paulo, mi hijo, tenía un lugar de trabajo aquí en el estudio durante la pandemia. Le encanta hacer proyectos y lo usa los fines de semana. Ahora está fascinado con Goku; aquí están sus dibujos y sus proyectos de escuela, como este mapa que dibujó para visualizar las ciudades en las que ha estado”.

. (Fotos: José Hernández)

“Mi estudio y mi oficina son muy complementarios. Mi estudio es muy personal e íntimo, el espacio que me permite trabajar en solitario. En la oficina hacemos un trabajo colectivo, imprimimos, hacemos maquetas, croquis y pruebas de color. Los espacios son flexibles y pueden ser áreas de trabajo, pero también pueden ser salas de juntas”.

“La empatía es de los lugares más difíciles de construir porque somos seres muy individualistas. Para mí es muy importante la construcción de la empatía y eso aplica tanto para mi equipo de trabajo como para mis clientes”.

. (Fotos: José Hernández.)

“Cuando monté mi propio despacho, me hice muchas preguntas sobre cómo debería ser mi oficina. Fue un proceso muy liberador que me ha permitido reinventar un lugar, la forma en que quiero trabajar y cómo quiero integrar a mi equipo. He tenido fracasos y aciertos, pero eso me ha dado la libertad de dar forma a mi proyecto”.

“Hoy esta es mi oficina y sé que está estrictamente ligada a quien soy hoy y a las condiciones de vida que me rodean. Sin embargo, estoy convencida de que en 10 años será otra muy distinta”.

“Si tengo el privilegio de vivir de lo que amo, mi responsabilidad es comunicarlo. Por eso doy clases, charlas y animo a mis alumnos a trabajar con los problemas de la ciudad y del país. No hay desconexión entre tu vida, tu praxis, tu academia, tu investigación... Todo está concatenado”.