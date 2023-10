Betclic y Shutterstock rompen barreras con "Surfing Through the Odds"

La paradisiaca isla de Santo Tomé y Príncipe es el segundo país más pequeño de África, en donde el 67% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y solo el 34% de las mujeres llegan a tener educación secundaria, las mujeres jóvenes son acostumbradas a cuidar el hogar mientras las madres van a trabajar y los hombres “no hacen nada”. A pesar de estas condiciones, en el año 2020, la portuguesa Francisca Sequeira fundó SOMA surf. Sequeira es ahora la protagonista de un proyecto global surgido de una colaboración sin igual entre Betclic y Shutterstock Studios, cuyo propósito es crear conciencia acerca de la desigualdad de género y la diversidad racial en la comunidad del surf.

SOMA se localiza en Santana, una pequeña ciudad en la isla, y ofrece programas de un año de duración diseñados para que las jóvenes asistan después de la escuela. Estos programas incluyen lecciones de surf con la finalidad de desafiar estereotipos, elevar la autoestima y mejorar las habilidades sociales de las niñas. También proporcionan apoyo académico, con el objetivo de fomentar el interés en la educación y crear un entorno propicio para el estudio. Además, se imparten sesiones de psicoeducación, que les enseñan a reconocer y expresar emociones, afrontar traumas y comprender la importancia de buscar ayuda cuando sea necesario. Por último, el programa incorpora actividades que promueven el empoderamiento femenino, como debates y talleres sobre confianza, el papel de la mujer en la sociedad y educación sexual.

La presencia de mujeres negras practicando surf era inexistente en los bancos de imágenes disponibles, y SOMA Surf requería una mayor visibilidad para avanzar con su proyecto. En respuesta a esta necesidad, Betclic y Shutterstock se embarcaron en un viaje a Santo Tomé, donde crearon el documental titulado "Surfing Through The Odds" y fotografiaron a estas jóvenes africanas. Estas valientes mujeres, conocidas como "Surfers Proud of African Women," se convirtieron en las primeras surfistas africanas incluidas en una colección global de imágenes y videos de un banco de imágenes.

"En colaboración con SOMA y Betclic, identificamos un hueco en el mercado de contenidos y trabajamos activamente para solucionarlo, en lo que ha sido una experiencia increíblemente enriquecedora y gratificante para todos los implicados. Estamos deseosos de que el mundo vea las imágenes finales y el documental y se transporte a Santo Tomé y Príncipe, donde cientos de mujeres jóvenes embarcan a diario en experiencias que cambian sus vidas gracias a las iniciativas de SOMA." comenta Adam Barnett, director senior de producción de Shutterstock Studios.

El documental se encuentra disponible en el canal de YouTube de Betclic y en el sitio web de Shutterstock. Asimismo, las fotografías pueden hallarse en Shutterstock, con la totalidad de los beneficios generados por las imágenes y los vídeos siendo destinados de forma permanente a SOMA. De esta manera, el proyecto aprovecha al máximo los recursos y la visibilidad de cada socio con el objetivo de hacer una contribución efectiva a la lucha contra la desigualdad racial y de género en la comunidad del surf, y para empoderar a las mujeres en Santo Tomé.