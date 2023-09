Lucía Vidales presenta "El Fuego que no produce" en el Museo Cabañas

La muestra llega después del éxito de Lucía Vidales en Nueva York con su exposición "Sudor Frío", presentada en la Proxyco Gallery, una galería neoyorquina especializada en arte de América Latina. Fue The New York Times que elogió su trabajo, describiéndola como "una artista que lucha con el legado cultural de México", mientras que el crítico de arte Berry Schwabsky, de The Nation, destacó su capacidad para "tomar principalmente color y forma para después convertir en algo completamente propio ‘una auto conciencia ingeniosa’".

El impacto de "Sudor Frío" atrajo la atención académica y del mercado coleccionista, agotando todas las obras exhibidas y generando una lista de espera internacional. Las directoras de Proxyco Gallery, Alexandra Morris y Laura Saenz, señalan que representar el talento latinoamericano en Nueva York es un desafío para artistas y galeristas por igual.

La exposición en el Museo Cabañas promete un diálogo fascinante al yuxtaponer la obra de Vidales con el gran maestro de la pintura José Clemente Orozco, ofreciendo una visión única a través de los ojos de una artista joven que cuestiona el papel de la mujer tanto en la creación como en la representación artística.

Según Alexandra Morris, "es abrir una ventana de imágenes y formas en las que se muestran, no solo el sentir del artista, sino también nuestra cultura mexicana y nuestra cultura en relación con otras en un mundo cada vez más globalizado".

La obra de Lucía Vidales, egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes, estará presente en el Museo Cabañas durante cuatro meses bajo la curaduría de Víctor Palacios. Vidales, docente en la Universidad de Monterrey, ha fusionado su pasión por la historia de México con su arte, convirtiéndola en un elemento esencial de su obra.