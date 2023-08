Un boleto para ver a Messi paga una cirugía en Estados Unidos

Libre, quien se desgarró el menisco de la rodilla, tendrá que pasar por cirugía el 18 de agosto y espera seguir en recuperación cojeando cuando Messi llegue a Nueva Jersey.

"Así que terminó siendo más o menos la cantidad por la que vendí el boleto", dijo, haciendo una crítica al sistema de salud en Estados Unidos. "El sistema de atención médica es realmente loco y tuve suerte. Estoy feliz de haberlo vendido y haber conseguido la cantidad que necesitaba", apuntó la aficionada.

"He visto jugar a [Lionel Messi] antes, cuando lo vi entrenar para un partido entre Argentina y Brasil. Así que no estoy demasiado decepcionada por perderme el juego, simplemente lo veré en la televisión. Quiero decir, él no está en mi equipo, así que estoy animando en su contra", añadió la aficionada.

Libre, quien es jugadora aficionada del futbol en su tiempo libre, aún espera ver a Messi de nuevo y le dijo al Mirror que está emocionada por su llegada porque está contribuyendo a darle más visibilidad al deporte más popular del mundo en Estados Unidos.

"Creo que significa que mucha gente que quizás nunca ha visto un partido de fútbol antes está saliendo y está muy emocionada al respecto", dijo. "Así es como el deporte se vuelve más popular, así que creo que es bastante genial", finalizó.