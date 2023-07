Todo lo que siempre has querido saber sobre el bótox y no has preguntado

¿Cuál es su consejo para elegir la mejor clínica para este tratamiento?

Es muy importante tener el parámetro de las referencias de otras personas. En la medicina estética, las recomendaciones de boca a boca valen más que la publicidad o fotos que se puedan ver en las redes sociales. También es importante, basándose en la experiencia, poder comparar la manera de trabajar y los resultados que se obtienen con aplicaciones realizadas por distintos profesionales.

¿Cuánto tiempo dura el efecto?

El efecto es muy variado, pero podríamos decir que dura de cuatro a seis meses. La recomendación es reaplicar después de los seis meses, incluso un poco más. También hay factores que pueden hacer que la duración del efecto sea menor como realizar frecuentemente ejercicio que eleve de manera sostenida la temperatura corporal, fumar, las desveladas, tratamientos faciales con radiofrecuencia o con calor sostenido focalizado.

¿Qué pasa si se realizan aplicaciones más frecuentes de las sugeridas?

Si las aplicaciones se hacen más frecuentemente, el organismo puede desarrollar cierta inmunidad a la toxina y eso hace que los efectos de la nueva aplicación no sean tan notorios.

¿Cuáles son los cuidados posteriores a la aplicación?

Son muy sencillos. Lo principal es no tocarse la cara en las cuatro horas posteriores a la aplicación porque es muy fácil mover el producto de lugar y generar un resultado en áreas no deseadas. Tampoco se recomienda no hacer ejercicio, esfuerzos o acostarse aplastando la cara. Vale la pena evitar usar cremas, productos o maquillaje durante el día posterior para minimizar cualquier riesgo de infección en las perforaciones causadas por la aguja.

¿Qué tan naturales o evidentes pueden ser los efectos?

El resultado esperado –muy natural o muy marcado– también depende de las preferencias de cada paciente. La tendencia hoy es un resultado natural que no busca generar la inexpresividad en el rostro. También influye que tan expresiva es una persona. El efecto del producto sigue siendo el mismo; lo que probablemente ha cambiado son las técnicas de aplicación para obtener estos resultados.

¿Cuál es la diferencia entre el baby bótox y el bótox?

La diferencia entre tratamientos como el baby bótox y el full bótox básicamente depende de la cantidad de producto que se aplica. El bótox se mide en unidades y los médicos lo diluyen dependiendo de la técnica que utilizan.

¿Cuánto tiempo después de la aplicación se notan los efectos?

El efecto del bótox no es inmediato. El efecto durante la primera semana es gradual, pero el resultado final suele verse hacia las dos semanas después de la aplicación. En nuestro caso, solemos programar una cita de seguimiento para ver el resultado y definir si es necesario hacer alguna aplicación adicional o alguna corrección.

¿En qué momento se recomienda a una persona considerar la aplicación de bótox?

El bótox debe considerarse como un tratamiento preventivo. Vale la pena hacer una valoración personal, pues depende de las condiciones de la piel de cada persona, pero a partir de los 30 no es una mala idea considerarlo como alternativa. Lo ideal es aplicarlo antes de que las líneas de expresión se vuelvan surcos y que la piel no se arrugue antes de tiempo. El uso de protector solar, sueros y tratamientos como parte de una rutina de cuidado de la piel también pueden ayudar a aplazar su aplicación.

¿Cuánto puede costar un tratamiento con bótox?

Los precios varían mucho, de acuerdo a distintos factores, desde el costo de vida en la ciudad en la que uno se realiza la aplicación hasta la infraestructura de cada clínica y la experiencia de los doctores. También hay una variación en el costo de los productos, es decir, bótox es la marca más cara, pero hay otros similares que puedan tener un precio menor. Algunos lugares cobran por unidades u ofrecen paquete ya hecho que incluyen cierta cantidad de producto. En la Ciudad de México el rango puede ir de 4,000 hasta 8,000 pesos aproximadamente.

KIOO Center tiene sucursales en la Condesa y Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. (Cortesía de KIOO Center)

Si los efectos no son los esperados, ¿se pueden revertir?

En caso de que el resultado no sea el esperado, hay que tener muy en cuenta que es algo pasajero y no permanente. De cualquier manera, se pueden aplicar tratamientos como radiofrecuencia o ultrasonidos, que pueden ayudar a suavizar el efecto.

