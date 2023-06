Palabras de orgullo: Zemmoa

Con el tiempo te vas a dar cuenta, Zemmoa adolescente, de que es mentira eso que creíste de ti. Y te vas a enojar muchísimo. Y vas acompañar esa tristeza con una terrible frustración que se convertirá en la tarea más importante de tu vida. Tratarás de lidiar con ella, de surfearla, pero también de enfrentar ese coraje con la sociedad, con los ideales; ese coraje de estar en constante pelea con ese mismo coraje. Y sin darte cuenta, vas a construir cosas y canciones. Piensa bien lo que quieres decir.

Zemmoa adolescente escribió:

“Ámame. Solo te pido que me mires bien, pues Afrodita me dio al nacer en mi cuerpo alma de mujer que solo quiere sentir placer para calmar este corazón que ha sufrido tanto dolor”.

Zeuz, Puro desamor (2012)

¿Qué más me diría? Sé paciente y levántate. No pierdas tanto tiempo queriendo encajar en otros universos, el tuyo es increíble. Te va a pesar mucho el castigo que la sociedad te va a imponer, pero no por eso lo dejes hacer. Revélate. Usa ese enojo y fortalécete.

“Quiero un amor para siempre que no me haga sufrir, que no me haga llorar hasta el final”.

"Amor para siempre", The Early Years (2023)

Te escribo esto a mis 36 años, y puedo decir que seguimos sin resolver las emociones al cien por cien, pero tenemos esperanza de que lo vamos a lograr y de que vamos a desaprender todo aquello que no es verdad. Eres hermosa y sexy. Que no te hagan sentir lo contrario incluso aquellos que tanto amas. Ya pasará.