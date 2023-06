Palabras de orgullo: Julieta Grajales

Quiero decirte que te vas a encontrar con un mundo lleno de etiquetas y que vas a sentirte confundida por querer encajar en alguna de ellas. Seguir los dictados de las sociedades no es la clave.

No puedo decirte cuál es el camino más corto o el más fácil, pero seguir tu corazón puede ayudarte mucho. No te equivocarás viviendo así, desde el corazón. No te traiciones a ti misma queriendo pertenecer. Tu alma es libre y el amor también.

Pasarás una parte de tu vida imaginando lo hermosa que sería tu existencia con la pareja ideal, con tu “otra mitad”, pero esas son ideas basadas en una serie de mitos en los que el amor, las relaciones afectivas y la sexualidad están determinadas por una industria de príncipes y princesas destinados a amarse para siempre. Estos conceptos solo generan codependencia y una sensación de estar incompletos. Te tocará deconstruir una y mil veces esos ideales de pareja y bajar del pedestal esos conceptos que te inculcaron “para ser feliz”.

El amor no tiene etiquetas, no tiene género, no tiene edad... Lo que sí tiene son límites y tendrás que aprender a ponerlos para descubrir el amor propio y el amor sano. Cada quien lo vive de una manera distinta según su momento de vida, así que no hay pasos a seguir u objetivos que cumplir. Cada relación es única. Ama profundamente, entrégate y disfruta el camino, pero sobre todo, ámate y respétate, pues esa será la clave para conectar con personas conscientes.

No te juzgues, disfruta tus etapas, no tengas prisa por vivir. Sé honorable y respeta los valores que conectan con tu ser. Aprende a serte fiel, a escucharte y a saber qué necesitas; así podrás tomar mejores decisiones en tu vida.

Acepta a la persona que eres y si algo no te gusta, cámbialo. Sigue siempre adelante, no te quedes estática.

Comparte tu luz, tu pasión por la vida. Nada está definido. Rompe con las creencias que te limitan. La gente se enamora y se desenamora y eso es perfectamente válido. Somos seres cíclicos. Haz lo que sea necesario para evolucionar y aquello que te llene de satisfacción. Sé tú misma, hazte responsable de tus decisiones y conviértete en tu prioridad. Nos amamos a nosotros mismos cuando aprendemos a cuidar de nosotros y a procurar nuestra seguridad. El amor propio será parte de nuestra vida y hay que aprender a mantenerlo siempre.

Con amor, tu yo del presente.