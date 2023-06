El Doodle de Google que celebra el 'Voguing'

¿Quién es Willi Ninja?

Willi Ninja, cuyo nombre real era William Roscoe Leake, fue un bailarín, coreógrafo y pionero de la cultura ballroom en Nueva York. Nació el 12 de abril de 1961 y falleció el 2 de septiembre de 2006.

Willi Ninja se hizo famoso por su participación en las competencias de baile del estilo ballroom, especialmente en la categoría de Vogue. Como miembro de la icónica Casa of Ninja, Willi fue reconocido como uno de los principales exponentes del Vogue y se convirtió en una figura clave en la difusión y popularización de esta forma de baile.

Además de su carrera como bailarín, Willi Ninja también fue coreógrafo y trabajó en diversas producciones artísticas, como videos musicales y películas. Se destacó en la escena de la música y la moda, colaborando con artistas y diseñadores famosos.

Willi Ninja fue un importante representante en décadas complicadas para las personas LGBTQ+ y su influencia en la cultura ballroom ha dejado un legado duradero. Su talento y su contribución al mundo del baile y la expresión artística son recordados y reconocidos hasta el día de hoy. Es considerado el padrino de este baile por los conocedores de esta manifestación del orgullo LGBT+.

¿Qué es el voguing?

El voguing se inspira en las poses y movimientos elegantes de los modelos y las revistas de moda. Está influenciado por la estética y el glamour de las pasarelas y las fotografías de moda. Los bailarines de voguing imitan y recrean estas poses de moda de manera exagerada y estilizada, a menudo en competencias conocidas como "balls".

El baile se caracteriza por movimientos fluidos y angulares del cuerpo, que se ejecutan en una especie de duelo coreográfico entre los participantes. El voguing se divide en diferentes categorías, como "Old Way", "New Way", "Vogue Femme" y "Vogue Performance", cada una con su propio estilo y enfoque.

El voguing ha tenido un impacto significativo en la cultura popular y ha sido popularizado por artistas como Madonna, quien lo presentó en su famoso video musical "Vogue". El estilo continúa evolucionando y siendo una forma de expresión artística y una manifestación de la identidad y la comunidad LGBTQ+.