Un sueño que despegó hasta llegar más allá de las nubes

Aida Vergara Valdes es una capitana de aviación en Viva Aerobus, una de las empresas aéreas más destacadas del sector de Low Cost en América y potentes en los cielos mexicanos.

"Mis inicios en la industria de la aviación fueron como sobrecargo, siempre me gustó la idea de poder atender a las personas como a mi me gustaría ser tratada, aunque cuando vi la posibilidad de ser piloto no lo dudé y me preparé", recordó la capitana de 34 años.

Su camino está guiado por una madre que trabajó como sobrecargo y un padre que buscó ser piloto, pero dadas las exigencias que tiene esa profesión no era elegible para formarse.

"Mi mamá fue sobrecargo en los años 70 ella siempre quiso ser piloto, igual fue un sueño frustrado para ella porque en su época era totalmente imposible. Entonces no estaba permitido ni siquiera que una mujer estudiara para piloto", recuerda Vergara respecto al pasado de las mujeres en la aviación.

Conchita Bernard fue la primera mujer que fue Primer Oficial en la aviación comercial mexicana, quien en 1976 abrió los cielos mexicanos a las mujeres. "A mi mamá le tocó ver a la primer piloto mexicana que se llamaba "Conchita" y siempre me platicaba de ella, muy orgullosa de ver como ella luchó por estar ahí", recuerda la Primer Oficial de la aerolínea regiomontana.

Aunque no estaba en sus planes estar al frente de una de las maquinas más fascinantes del mundo moderno como es un aeronave, cuando esta decisión se la comunicó a sus padres resultó una alegría total. "Yo quería ser ingeniera en alimentos, pero cuando me subo a un avión para trabajar en esto me doy cuenta que esta es la vida que quiero y para la que me he preparado tanto", comenta entusiasmada Vergara.

Su preparación inició desde los 19 años, primero como sobrecargo en Ciudad de México, de donde es originaria aunque ahora esté basada en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo que sirve a la zona metropolitana de Monterrey.

Hoy en día ya no existe el miedo de, 'es que soy mujer y no voy a poder'

Actualmente siente que la brecha con los profesionales de la aviación masculinos se acorta y el tema de género deja de ser preponderante, por lo que más mujeres están mirando a estas actividades.

"La verdad es que a lo mejor como país todavía podría parecer que estamos atrasados, pero nos estamos moviendo y alcanzando a otros países en este tema de participación femenina en la aviación", apunta. "Hoy en día ya no existe el miedo de, 'es que soy mujer y no voy a poder', ese miedo ya no se escucha, ahora como, soy mujer, sé que puedo", reflexiona la capitana que se suma a la plantilla de Viva Aerobus.

El lograr este sueño no fue un caso de suerte, la preparación en un tema tan serio como es la aviación representa un compromiso consigo mismo y con las personas que se transporta. "Todos los días me levantaba y pensaba: '¿Qué estoy haciendo hoy para ser piloto el día de mañana?'. Lo que fuera, no importa, agarré un libro y aprendí algo nuevo. Fui a la escuela, tuve una hora de vuelo. Hoy en mi trabajo le pregunté a los pilotos cómo era su trabajo, lo importante es ir avanzando", recordó.

Los vuelos tienen sus momentos importantes y para Aida el aterrizaje representa el mayor compromiso y emoción de cada vuelo, puesto que igual puede ir a Cancún, Chihuahua, Bajío, Houston y desde Monterrey muy pronto a Bogotá.

"Me gusta saber que en cada vuelo le estoy dando algo a los pasajeros para llegar a visitar a su familia, para una cita de trabajo, su boda, vacaciones y saber que los estoy llevando con bien", concluyó.