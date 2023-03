Las consecuencias que tiene

Las opiniones hacia los cuerpos no son siempre esperadas, y estos cobran una relevancia que puede generar lesiones emocionales en las personas. Life and Style consultó a Colectivo Gordo, una iniciativa en Argentina que visibilizó la violencia respecto a los cuerpos femeninos y el sobre peso.

"La gordofobia siempre tiene un contexto de violencia hasta racial hacia los cuerpos femeninos de forma arbitraria. Tal es el caso que en Estados Unidos las primeras en señalar esta adjetivización fueron las mujeres afrodescendientes, que por su talla fueron categorizadas de forma ofensiva", señala Colectivo Gordo.

En el caso de las mujeres señalar el sobrepeso puede ser solo permisivo de forma social en ciertos casos y eso resulta sumamente parcial contra la posición hacia los hombres. "Las mujeres parece que solo fuera posible que suban de peso o se les permita estar gordas si están embarazadas. En el caso de los hombres que son gordos en los roles de los medios se les pone en lugares de poder o de ser bonachones; las mujeres gordas son malas y con malos sentimientos", reflexiona Colectivo Gordo.

El dicho de que otros cuerpos no se opina, tiene una razón de ser, tenemos sumamente normalizado tener opiniones respecto a otros y esto lo vemos en la familia y los medios, pero eso no debe ser una razón para perpetuar estas ideas. Alejandra Collado, especialista en género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (UNAM), comentó al respecto de esta situación que es muy común en las familias mexicanas.

"Las mujeres siempre deben ser deseables y sexualizables, pero los cuerpos aceptados de mujeres tienen que tener una serie de condiciones que las puedan meter en la norma hegemónica", señaló Collado. En su lectura hay impresiones en la que los cuerpos gordos tienen que caer en formas estéticas como la forma del cuerpo, color de la piel y hasta la visión de una mujer obesa con deseos sexuales muy expuestos.

El Colectivo Gordo en Argentina ha señalado a doctores que promovían dietas milagrosas por medio de televisión en el que la obesidad era parte de un circo mediático y un escrutinio público acerca del cuerpo de otra persona.

"Las familias tienen este lugar común de señalar a las personas obesas que no son dignas de ser amadas", analizó Collado respecto al papel del núcleo familiar en perpetuar estos modelos. Este tipo de actitudes generan agresiones inseguridades, ansiedad y mala autoestima en las personas que enfrentan una continua agresión respecto a su físico.

La escritora estadounidense Ragen Chastain que es una persona gorda, señaló que por medio de las redes sociales era blanco de ataques y opiniones acerca de su aspecto físico. "Cada 15 minutos recibo un mensaje respecto a mi cuerpo". La escritora es una de las voces que más han difundido este tipo de situaciones en Estados Unidos.

Aunque esto puede parecer que se refiere exclusivamente a mujeres, esto ataca a hombres y a la población LGBT+. "Estas violencias se replican en la población de la diversidad sexual volviendo una forma de discriminación que va más allá de la identidad, género u orientación sexual. Porque el ser parte de un grupo vulnerable de discriminación no omite que este lo siga replicando", comentó la especialista en género. "Y eso no nos excluye entre mujeres, razón por la que hay que entender que cada persona tiene su propia concepción y no corresponde invadirlos con comentarios no solicitados", puntualizó.

Para la marcha del 8M en Ciudad de México irá un colectivo gordo por el Día Internacional de la Mujer.

Famosos víctimas de body shaming en México

Este fenómeno no es exclusivo de la vida privada, en figuras públicas el escrutinio es muy intenso. En los últimos meses se ha visto en el caso de figuras en México, aunque la lista es extensa y es de muchas generaciones, en las que las actrices, actores y cantantes vivieron con sesgo sobre sus carreras basadas en su talla y aspecto físico para valerse de papeles que les encasillaron en cierto tipo de perfiles. Alejandra Ley, Sheyla, Lupita Sandoval, Erika Alcocer, Edgar Vivar, Lupita Mariscal, Rafa Balderrama, entre otras figuras de muchas generaciones han sido catalogados dentro de un determinado grupo por su físico.

Nombremos dos de los casos más mediáticos de los últimos meses.

Michelle Rodríguez

La actriz y comediante Michelle Rodríguez, que tras protagonizar una portada de revista fue blanco de críticas por aparecer en esta caratula en fotos que tenían por intención visibilizar los cuerpos diversos.

La actriz expuso su postura ante la opinión pública y defendió su derecho a ser quien es por medio de un video donde interpeló a sus detractores respecto al tema de salud que presuntamente se le señala.

"El discurso de la salud sobre los cuerpos gordos resulta inconsistente en muchos casos, por la falta de argumentación clínica y nadie tiene derecho a entrometerse en la salud del otro", apuntó Colectivo Gordo.

NO PUEDE SER QUE EN EL 2023 SIGA EXISTIENDO GENTE COMO ESTE PERSONAJE 🤮 pic.twitter.com/wHYsKUrJn4 — Nu (@PediaNu) February 17, 2023

En esa misma línea el influencer y presentador de televisión regiomontana, Adrián Marcelo atizó contra la actriz, ya que en su criterio no considera que Rodríguez mereciera una portada solo por el hecho de "ser gorda, eso no tiene ningún merito", comentó en una entrevista para un canal de Youtube, por lo que las posturas se polarizaron aun más. Aun cuando la carrera de Michelle Rodríguez va mucho más allá de su aspecto físico, puesto que su experiencia por más de 10 años en teatro, cine y televisión le dan respaldo en el mundo del entretenimiento.

Yuridia

La cantante Yuridia es una de las representantes más importantes de la música en español producida en México, siempre ha tenido una constitución robusta y eso no la ha librado de opiniones hacia su aspecto.

En días recientes menciones respecto a su aspecto en el programa de espectáculos "Ventaneando" levantaron una polémica, tras las críticas hacia el físico de la egresada de un reality show de la misma casa televisora.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió una recomendación con la que condenó las declaraciones hechas en su momento en el programa de espectáculos contra de la cantante Yuridia, cuando criticaron su aspecto físico.

“Quiero ofrecer una disculpa sincera por la expresión que emití. Jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no nada más por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que alguna vez hemos hecho a través de Ventaneando”, comentó a cuadro Pati Chapoy, la conductora titular del programa.

En el sentido legal en México no existen medidas puntuales contra este tipo de comentarios, detalló Collado. "Nuestro sistema legal no es punitivo y posiblemente no sea la solución porque resulta una violencia estructural, y lo realizado por Conavim es una recomendación y señalamiento, por lo que pueden no atenderla si así no lo prefieren".