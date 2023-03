El desafío y el privilegio de ser mujer

Ella tuvo una gran escuela llamada trabajo, y desde que tengo uso de razón se las arreglaba para que a mis hermanos y a mí no nos faltara nada mientras nos convertíamos en personas independientes que no estuvieran a expensas de que “alguien” nos hiciera las cosas. Junto a mi padre construyó un patrimonio y ambos nos brindaron la educación y valores que hicieron que hoy seamos quienes somos.

Dicho lo anterior, soy plenamente consciente de que estás líneas las escribo desde una perspectiva de privilegio, ya que tuve la enorme fortuna de crecer en una familia que nunca estableció una ‘lucha de géneros’ ni, mucho menos, la degradación hacia la mujer. Además, con el paso de los años he tenido la oportunidad de forjarme una carrera y de alcanzar un cierto reconocimiento público que agradezco y que, al mismo tiempo, me obliga a ser sumamente responsable con lo que digo, pero especialmente con lo que hago. Hoy en día, ser mujer representa una labor titánica que va más allá de una frase trillada.

La realidad indica que asumimos múltiples facetas que estamos obligadas a ejercer prácticamente a la perfección y no es un secreto que en 2023 no existe “piso parejo” ni en México ni en gran parte del mundo. No tenemos las mismas oportunidades que los hombres. En este contexto, desde una trinchera como la mía, tan pequeña como infinita, intento generar un impacto y un cambio real en la sociedad en relación con todas aquellas mujeres que hoy están desdibujadas o que, simplemente, no cuentan con los espacios o foros para desarrollarse y ser escuchadas.

Soy hija, hermana, madre, esposa y profesionista, entre otras facetas, por lo que me entrego con empatía a las necesidades de las personas que me rodean y que forman parte de mi mundo. Estoy convencida de que juntos podemos construir, derribar estereotipos y alcanzar esa igualdad por la que tanto se ha luchado. Como mamá, ofrezco las mismas alternativas de juego a Patricio y Amelia, porque ahí es donde viven su primer acercamiento con el aprendizaje.

Los acompaño para que entiendan que los hombres y las mujeres debemos caminar hombro con hombro, y no uno pisoteando al otro. Como amiga, valido, apoyo y cuido el destino de mis hermanas por elección. Y como profesional de la comunicación, trato de mostrar una alternativa de conversación más real y cercana, dejando de lado los viejos y lamentables patrones de mujeres sexualizadas.

Vivimos en un país en el que matan a más de diez mujeres al día y solo un porcentaje mínimo de los casos es investigado como feminicidio. Sin embargo, hemos llegado al punto de “normalizar” una terrible realidad que todos y todas estamos obligados a cambiar desde la cancha en la que nos toque participar. Se dice, y se dice bien, que para que una sociedad florezca hay que invertir en las mujeres.

Hacerlo es un “buen negocio” y no se trata solo de un eslogan. Demostrado está que en prácticamente todos los ámbitos, desde los profesionales hasta los familiares, otorgamos los mejores dividendos. Invertir en las mujeres nos conducirá a una sociedad más próspera e inclusiva. Estoy convencida de ello, pero también de que esta necesidad nunca ha sido tan imperiosa como hoy. En conclusión, ser mujer en este 2023 es un enorme desafío y un infinito privilegio. Estoy lista para continuar ejerciendo mis responsabilidades y acciones para que estas contribuyan a tener un mejor país y, de paso, para honrar así las enseñanzas de mamá.

Acerca de la autora: Tania Rincón es una de las conductoras y presentadoras más reconocidas de los medios mexicanos. Actualmente, participa en los programas Hoy, República Deportiva de TUDN, así como en La caminera de Exa FM.