Prueba de ello es la canción "Tití me preguntó" de su álbum "Un verano sin ti", que además de ser uno de los sencillos más populares del puertorriqueño alrededor del mundo, se identificó que podría salvar vidas.

La American Heart Association , una organización sin fines de lucro especializada en temas de investigación y salud, dio a conocer que esa canción puede ayudar a mantener el ritmo y salvar una vida.

"Tití me preguntó" tiene 107 beats por minuto, el tiempo adecuado para aplicar RCP o reanimación cardiopulmonar, solo con las manos.

Esto fue publicado a través de las redes sociales de la asociación como parte de una campaña llamada “El ritmo que da vida” (Be the beat), para promover que cualquier persona aprenda RCP, pues según información compartida en su página de internet, 3 de cada 4 paro cardiacos ocurren en los hogares y no en hospitales.

De esta manera Bad Bunny se une a la lista de artistas que tienen canciones que pueden salvar vidas; por ejemplo Stayin’ Alive de los Bee Gees, también se convirtió en un recurso salvador de vidas.

Además de ser considerada como una de las mejores canciones de todos los tiempos, investigadores descubrieron que dicha canción tiene el ritmo perfecto para hacer RCP.