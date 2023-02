La tecnología ayuda a los afectados por el terremoto de Siria y Turquía

Es común escuchar que las grandes tragedias sacan lo mejor de las personas. El terremoto de Siria y Turquía vuelve a confirmarlo. El mundo entero se ha movilizado para tratar de ayudar a las víctimas. Unos lo hacen acudiendo al lugar de los hechos, otros con toda clase de donativos, algunos más aprovechando su conocimiento para la creación de todo tipo de innovaciones tecnológicas que puedan ayudar a los afectados.

Tal sería el caso de los turcos Furkan Kılıç y Eser Özvataf, dos especialistas tecnológicos que no tardaron en juntar personas de todo el mundo para ponerse a trabajar en el denominado Earthquake Help Project (Proyecto de ayuda para terremotos). No es el nombre más elaborado, pero el resultado sí que lo es, pues consiste en el desarrollo de todo tipo de aplicaciones para auxiliar a los necesitados.