Archivos de David Bowie serán exhibidos en 2025

La creación de este David Bowie Centre for the Study of Performing Art, en el este de Londres, ofrecerá un acceso inédito "al proceso creativo de un innovador de la música, un ícono de la cultura" tanto al gran público como a los investigadores, destacó el museo en un comunicado.

Reagrupará piezas que incluyen letras manuscritas, cartas, partituras, instrumentos y premios, pero también trajes como los de Ziggy Stardust de 1972, o creaciones para la gira Aladdin Sane el año siguiente.

Estos archivos del artista, muerto en 2016, incluyen 70 mil fotos, impresiones y negativos.

"El V&A está encantado de convertirse en el guardián de estos archivos increíbles y de poder mostrarlos al público", afirmó el director del museo, Tristram Hunt.

"Las innovaciones radicales de Bowie a través de la música, el teatro, el cine, la moda y el estilo (...) siguen teniendo una gran influencia en el diseño y la cultura visual e inspiran a creadores como Janelle Monáe, Lady Gaga, Tilda Swinton o Raf Simons", añadió.

Esta operación fue posible gracias a los herederos de David Bowie, y a una donación de 10 millones de libras esterlinas (unos 12.1 millones de dólares) de la Blavatnik Family Foundation and Warner Music Group.